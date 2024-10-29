https://sarabic.ae/20241029/أول-تعليق-من-إسرائيل-على-تولى-نعيم-قاسم-الأمانة-العامة-لـحزب-الله-1094281108.html

أول تعليق من إسرائيل على تولى نعيم قاسم الأمانة العامة لـ"حزب الله"

أول تعليق من إسرائيل على تولى نعيم قاسم الأمانة العامة لـ"حزب الله"

سبوتنيك عربي

علقت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، على تولي الشيخ، نعيم قاسم، أمينا عاما جديدا لـ"حزب الله" اللبناني، خلفا للأمين العام الراحل، حسن نصر الله. 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T13:20+0000

2024-10-29T13:20+0000

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ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، صورة لنعيم قاسم عبر حسابه على منصة "إكس"، وكتب معها: "تعيين مؤقت، ليس لفترة طويلة".وجاء في بيان مقتضب صدر عن قيادة "حزب الله": "توافقت شورى "حزب الله" على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة "حزب الله" ومقاومته الإسلامية".وأكد الحزب في بيانه أن هذا الانتخاب يأتي "إنطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام".وتعهد الحزب في بيانه "بالعمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار". وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر/ أيلول الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

https://sarabic.ae/20241029/حزب-الله-يعلن-انتخاب-نعيم-قاسم-أمينا-عاما-له-1094272402.html

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