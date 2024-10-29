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"حزب الله" يعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له
"حزب الله" يعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا للأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T08:30+0000
2024-10-29T08:52+0000
العالم العربي
أخبار حزب الله
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وجاء في بيان مقتضب صدر عن قيادة "حزب الله": "توافقت شورى "حزب الله" على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة "حزب الله" ومقاومته الإسلامية".وأكد الحزب في بيانه أن هذا الانتخاب يأتي "إنطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام".وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل صفت الحساب باغتيال نصر الله"."حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان"ينفذ بعد مقتله"... الكشف عن طلب وجهه قائد الرضوان لحسن نصر اللهحسن نصر الله يمنح لبنان "هدية" بعد رحيله... صور
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العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, инфографика
العالم العربي, أخبار حزب الله, لبنان, инфографика

"حزب الله" يعلن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له

08:30 GMT 29.10.2024 (تم التحديث: 08:52 GMT 29.10.2024)
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما جديدا للحزب، خلفا للأمين العام الراحل السيد حسن نصر الله.
وجاء في بيان مقتضب صدر عن قيادة "حزب الله": "توافقت شورى "حزب الله" على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة، سائلين المولى عز وجل تسديده في هذه المهمة الجليلة في قيادة "حزب الله" ومقاومته الإسلامية".
وأكد الحزب في بيانه أن هذا الانتخاب يأتي "إنطلاقا من الإيمان بالله تعالى، والالتزام بالإسلام المحمدي الأصيل، وتمسكا بمبادئ "حزب الله" وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام".

وتعهد الحزب في بيانه "بالعمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار."

نعيم قاسم.. خليفة حسن نصر الله المحتمل - سبوتنيك عربي
وكان "حزب الله" اللبناني، قد أكد في بيان له يوم 28 سبتمبر الماضي أن أمينه العام، حسن نصر الله، "التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما" في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل صفت الحساب باغتيال نصر الله".
"حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان
"ينفذ بعد مقتله"... الكشف عن طلب وجهه قائد الرضوان لحسن نصر الله
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