https://sarabic.ae/20241028/حزب-الله-ينشر-مشاهد-من-تصديه-لتوغل-إسرائيلي-جنوبي-لبنان-1094228137.html
"حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان
"حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية تصدّ لتوغل قوات إسرائيلية في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على الحدود اللبنانية الجنوبية. 28.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-28T07:46+0000
2024-10-28T07:46+0000
2024-10-28T07:46+0000
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وأفاد الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن عملية تصد لتوغل قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي قد جرت في وقت سابق في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على الحدود اللبنانية الجنوبية، وتحديدا يوم الجمعة الماضي، 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وتظهر اللقطات التي نشرها الحزب لحظة رصد تقدم آليات القوات الإسرائيلية، وإطلاق قذائف وصواريخ نحوها، بالإضافة إلى عملية "الملاحقة بالنيران".ووثق الإعلام الحربي في نهاية الفيديو مشاهد قال إنها لانسحاب القوات الإسرائيلية المتوغلة بعد سحب الإصابات.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.
https://sarabic.ae/20241027/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1094222324.html
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العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل
العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل
"حزب الله" ينشر مشاهد من تصديه لتوغل إسرائيلي جنوبي لبنان
نشر "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية تصدّ لتوغل قوات إسرائيلية في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على الحدود اللبنانية الجنوبية.
وأفاد الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن عملية تصد لتوغل قوات برية تابعة للجيش الإسرائيلي قد جرت في وقت سابق في محيط بلدتي الطيبة ورب ثلاثين على الحدود اللبنانية الجنوبية، وتحديدا يوم الجمعة الماضي، 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وتظهر اللقطات التي نشرها الحزب لحظة رصد تقدم آليات القوات الإسرائيلية، وإطلاق قذائف وصواريخ نحوها، بالإضافة إلى عملية "الملاحقة بالنيران".
ووثق الإعلام الحربي في نهاية الفيديو مشاهد قال إنها لانسحاب القوات الإسرائيلية المتوغلة بعد سحب الإصابات.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية
على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.