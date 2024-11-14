https://sarabic.ae/20241114/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-للجيش-الإسرائيلي-شمالي-إسرائيل-بصواريخ-1094780407.html
"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل بصواريخ
"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل بصواريخ
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الخميس، مسؤوليته عن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي بصواريخ، في هجوم وقع مساء الأربعاء شمالي إسرائيل. 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T00:32+0000
2024-11-14T00:32+0000
2024-11-14T00:33+0000
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وقال الحزب في بيان إنه "استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بوابل من الصواريخ".ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
https://sarabic.ae/20241113/للمرة-الأولى-حزب-الله-يهاجم-مقر-وزارة-الدفاع-وهيئة-الأركان-الإسرائيلية----1094767258.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حزب الله" يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي شمالي إسرائيل بصواريخ
00:32 GMT 14.11.2024 (تم التحديث: 00:33 GMT 14.11.2024)
أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الخميس، مسؤوليته عن استهداف قوات الجيش الإسرائيلي بصواريخ، في هجوم وقع مساء الأربعاء شمالي إسرائيل.
وقال الحزب في بيان إنه "استهدف تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بوابل من الصواريخ".
ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان،
حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.
وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية
ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.