https://sarabic.ae/20241113/للمرة-الأولى-حزب-الله-يهاجم-مقر-وزارة-الدفاع-وهيئة-الأركان-الإسرائيلية----1094767258.html

للمرة الأولى... "حزب الله" يهاجم مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان الإسرائيلية

للمرة الأولى... "حزب الله" يهاجم مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامّة الإسرائيليّة في تل أبيب، بسرب من المسيرات. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله".وأضاف البيان: "شنت المقاومة الإسلامية، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الأربعاء 13-11-2024، وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه (مقر وزارة الحرب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، وغرفة إدارة الحرب، وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو) في مدينة "تل أبيب"، وأصابت أهدافها بدقة".وبحسب ما كشف عنه "حزب الله"، فإن "فادي - 6"، الذي دخل الخدمة، أمس الثلاثاء، يصنف ضمن فئة صواريخ "أرض - أرض" التكتيكية الدقيقة التوجيه ويصل مداه إلى 225 كيلومترا، مشيرًا إلى أنه سيسهم في توسيع عملياته الهجومية ضد إسرائيل لقدرته التدميرية الكبيرة مقارنة بالنسخ السابقة.ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.صحيفة إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة الثانية من العملية البرية في لبنانالجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 3 من القادة الميدانيين لـ"حزب الله" اللبناني

https://sarabic.ae/20241113/تصويت-برأيك-ما-هو-سر-تماسك-حزب-الله-على-الرغم-من-الضربات-الإسرائيلية-العنيفة؟----1094765587.html

https://sarabic.ae/20241110/حزب-الله-يعلن-سقوط-قتلى-وجرحى-في-صفوف-الجيش-الإسرائيلي-1094651595.html

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