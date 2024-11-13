https://sarabic.ae/20241113/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تصفية-3-من-القادة-الميدانيين-لـحزب-الله-اللبناني-1094753603.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 3 من القادة الميدانيين لـ"حزب الله" اللبناني
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 3 من القادة الميدانيين لـ"حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تصفية 3 من القادة الميدانيين لـ"حزب الله" اللبناني. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T09:30+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جيش الدفاع يواصل استهداف قادة "حزب الله" الميدانيين: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله".وتابع: "خلال ضربة إضافية هذا الأسبوع (يوم الأحد الماضي) في جنوب لبنان، تم القضاء على أيمن محمد النابلسي، القائد القادم لمجموعة الصواريخ المضادة للدبابات في وحدة ناصر في حجير".وأكد ان الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إحباط التهديدات الموجهة نحو دولة إسرائيل.ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.والهدف الرئيسي للحملة العسكرية بحسب إسرائيل هو تهيئة الظروف لعودة 60 ألفاً من سكان الشمال، الذين تم إجلاؤهم بسبب القصف الذي شنه "حزب الله" قبل عام دعما لحركة "حماس" الفلسطينية.مصر تصدر بيانا بشأن تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية إلى إسرائيلتقرير: الجيش الإسرائيلي وضع منشآت ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائم
https://sarabic.ae/20241112/صحيفة-إسرائيلية-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-المرحلة-الثانية-من-العملية-البرية-في-لبنان-1094735993.html
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إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي
إسرائيل, لبنان, العالم, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية 3 من القادة الميدانيين لـ"حزب الله" اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تصفية 3 من القادة الميدانيين لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "جيش الدفاع يواصل استهداف قادة "حزب الله" الميدانيين: القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حزب الله".
وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو مطلع أكتوبر في منطقة الخيام وقضت على محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله"، مشيرا إلى أن صالح "أشرف على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وكان مسؤولاً عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان والجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل ونحو قوات الجيش في جنوب لبنان".
وتابع: "خلال ضربة إضافية هذا الأسبوع (يوم الأحد الماضي) في جنوب لبنان، تم القضاء على أيمن محمد النابلسي، القائد القادم لمجموعة الصواريخ المضادة للدبابات في وحدة ناصر في حجير".
وأشار أدرعي إلى أنه خلال ضربات دقيقة إضافية، تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على مسؤول مجمع كفرتبنيت الحاج علي يوسف صلاح، الذي كان مسؤول مجمع حجير في "حزب الله".
وأكد ان الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على إحباط التهديدات الموجهة نحو دولة إسرائيل.
ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان،
حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.
وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
والهدف الرئيسي للحملة العسكرية بحسب إسرائيل
هو تهيئة الظروف لعودة 60 ألفاً من سكان الشمال، الذين تم إجلاؤهم بسبب القصف الذي شنه "حزب الله" قبل عام دعما لحركة "حماس" الفلسطينية.