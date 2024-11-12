https://sarabic.ae/20241112/صحيفة-إسرائيلية-الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-المرحلة-الثانية-من-العملية-البرية-في-لبنان-1094735993.html
صحيفة إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان
صحيفة إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ المرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان، بهدف تدمير القدرات الصاروخية لـ"حزب الله". 12.11.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن "المرحلة الثانية من العملية البرية بدأت في جنوب لبنان، والغرض من العملية هو تدمير الأسلحة الصاروخية لـ"حزب الله"، وكذلك ممارسة ضغط إضافي على المنظمة الإرهابية".وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل ليس فقط في جنوب لبنان، بل أيضًا في بيروت وسهل البقاع، لتدمير مستودعات أسلحة الحركة.بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في الجيش الإسرائيلي، أنه تم التأكيد على أنه خلال الشهر الماضي، أطلق "حزب الله" نحو 90 طائرة دون طيار باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها.ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.والهدف الرئيسي للحملة العسكرية بحسب إسرائيل هو تهيئة الظروف لعودة 60 ألفاً من سكان الشمال، الذين تم إجلاؤهم بسبب القصف الذي شنه "حزب الله" قبل عام دعما لحركة "حماس" الفلسطينية.مصر تصدر بيانا بشأن تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية إلى إسرائيلتقرير: الجيش الإسرائيلي وضع منشآت ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائم
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, العالم العربي
صحيفة إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يبدأ المرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان
ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ المرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان، بهدف تدمير القدرات الصاروخية لـ"حزب الله".
وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، نقلا عن الجيش الإسرائيلي أن "المرحلة الثانية من العملية البرية بدأت في جنوب لبنان، والغرض من العملية هو تدمير الأسلحة الصاروخية لـ"حزب الله"، وكذلك ممارسة ضغط إضافي على المنظمة الإرهابية".
وأشارت الصحيفة، نقلاً عن مصادر عسكرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل ليس فقط في جنوب لبنان، بل أيضًا في بيروت وسهل البقاع، لتدمير مستودعات أسلحة الحركة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في الجيش الإسرائيلي،
أنه تم التأكيد على أنه خلال الشهر الماضي، أطلق "حزب الله" نحو 90 طائرة دون طيار باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها.
وذكر التقرير أيضًا أن الهجوم على شمال إسرائيل تم تنفيذه من مناطق في لبنان لم تكن قوات الجيش الإسرائيلي تعمل فيها بعد.
ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات "حزب الله" في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان،
حيث قُتل قادة الحركة، بالإضافة إلى عدد كبير من المدنيين، وأصبح أكثر من مليون شخص لاجئين.
وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن "حزب الله" يخوض معارك برية
ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.
والهدف الرئيسي للحملة العسكرية بحسب إسرائيل
هو تهيئة الظروف لعودة 60 ألفاً من سكان الشمال، الذين تم إجلاؤهم بسبب القصف الذي شنه "حزب الله" قبل عام دعما لحركة "حماس" الفلسطينية.