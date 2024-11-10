https://sarabic.ae/20241110/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-وضع-منشآت-ثابتة-بغزة-للحفاظ-على-وجود-عسكري-دائم-1094648193.html

تقرير: الجيش الإسرائيلي وضع منشآت ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائم

تقرير: الجيش الإسرائيلي وضع منشآت ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائم

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن محور "نتساريم" في شمالي قطاع غزة تحول لبؤرة عسكرية إسرائيلية ضخمة. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-10T11:05+0000

2024-11-10T11:05+0000

2024-11-10T11:05+0000

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي وضع منشآت عسكرية ثابتة بقطاع غزة للحفاظ على وجود عسكري دائم، فيما يعمل على إنشاء 3 محاور تقسم القطاع.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجيش يرغب في تقسيم القطاع إلى شمال ووسط وجنوب غزة، وأن محور نتساريم سيكون له دور مهم في هذا الأمر.وفي وقت متأخر من مساء السبت، أبلغت قطر كلا من إسرائيل وحركة حماس والإدارة الأمريكية قرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات الدائرة بين الطرفين بشأن عودة الأسرى والمحتجزين.ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن وسائل إعلام غربية، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل وحماس رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم