https://sarabic.ae/20241109/مع-مرور-400-يوم-على-حرب-غزة-لابيد-على-حكومة-نتنياهو-وقف-العبث-السياسي-1094640215.html
مع مرور 400 يوم على حرب غزة... لابيد: على حكومة نتنياهو وقف العبث السياسي
مع مرور 400 يوم على حرب غزة... لابيد: على حكومة نتنياهو وقف العبث السياسي
سبوتنيك عربي
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، بأن قضاء 400 يوم في الجحيم في قطاع غزة يحطم القلب. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T20:32+0000
2024-11-09T20:32+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، طالب من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بوقف العبث السياسي وبذل كل جهد لإعادة المختطفين إلى منازلهم.وأكد لابيد مرور 400 يوم من الحرب على غزة يعني "فوضى" مستمرة، داعيا إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وكانت قطر قد أبلغت، في وقت سابق، اليوم السبت، كلا من إسرائيل وحركة حماس والإدارة الأمريكية قرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات الدائرة بين الطرفين بشأن عودة الأسرى والمحتجزين.ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن وسائل إعلام غربية، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل وحماس رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات.وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة "لم يعد مقبولا".وقال المسؤول الكبير، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في حماس، أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 103 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241109/تقرير-قطر-توقف-الوساطة-بين-إسرائيل-وحماس-1094632915.html
https://sarabic.ae/20241106/حماس-تعلن-موقفها-من-الإدارة-الأمريكية-الجديدة-1094541523.html
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العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مع مرور 400 يوم على حرب غزة... لابيد: على حكومة نتنياهو وقف العبث السياسي
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، بأن قضاء 400 يوم في الجحيم في قطاع غزة يحطم القلب.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، طالب من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بوقف العبث السياسي وبذل كل جهد لإعادة المختطفين إلى منازلهم.
وأكد لابيد مرور 400 يوم من الحرب على غزة يعني "فوضى" مستمرة، داعيا إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
وكانت قطر قد أبلغت، في وقت سابق، اليوم السبت، كلا من إسرائيل وحركة حماس والإدارة الأمريكية قرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات الدائرة بين الطرفين بشأن عودة الأسرى والمحتجزين.
ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن وسائل إعلام غربية، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل وحماس رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة "لم يعد مقبولا".
وقال المسؤول الكبير، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في حماس
، أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأودى القصف الإسرائيلي
والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 103 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.