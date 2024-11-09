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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:28 GMT
14 د
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:50 GMT
10 د
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:03 GMT
29 د
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ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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https://sarabic.ae/20241109/مع-مرور-400-يوم-على-حرب-غزة-لابيد-على-حكومة-نتنياهو-وقف-العبث-السياسي-1094640215.html
مع مرور 400 يوم على حرب غزة... لابيد: على حكومة نتنياهو وقف العبث السياسي
مع مرور 400 يوم على حرب غزة... لابيد: على حكومة نتنياهو وقف العبث السياسي
سبوتنيك عربي
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، بأن قضاء 400 يوم في الجحيم في قطاع غزة يحطم القلب. 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T20:32+0000
2024-11-09T20:32+0000
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، طالب من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بوقف العبث السياسي وبذل كل جهد لإعادة المختطفين إلى منازلهم.وأكد لابيد مرور 400 يوم من الحرب على غزة يعني "فوضى" مستمرة، داعيا إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.وكانت قطر قد أبلغت، في وقت سابق، اليوم السبت، كلا من إسرائيل وحركة حماس والإدارة الأمريكية قرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات الدائرة بين الطرفين بشأن عودة الأسرى والمحتجزين.ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن وسائل إعلام غربية، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل وحماس رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات.وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة "لم يعد مقبولا".وقال المسؤول الكبير، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في حماس، أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 103 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241109/تقرير-قطر-توقف-الوساطة-بين-إسرائيل-وحماس-1094632915.html
https://sarabic.ae/20241106/حماس-تعلن-موقفها-من-الإدارة-الأمريكية-الجديدة-1094541523.html
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العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مع مرور 400 يوم على حرب غزة... لابيد: على حكومة نتنياهو وقف العبث السياسي

20:32 GMT 09.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalitزعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم السبت، بأن قضاء 400 يوم في الجحيم في قطاع غزة يحطم القلب.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم السبت، طالب من خلالها حكومة بنيامين نتنياهو بوقف العبث السياسي وبذل كل جهد لإعادة المختطفين إلى منازلهم.
وأكد لابيد مرور 400 يوم من الحرب على غزة يعني "فوضى" مستمرة، داعيا إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
تقرير: قطر توقف الوساطة بين إسرائيل و"حماس"
15:27 GMT
وكانت قطر قد أبلغت، في وقت سابق، اليوم السبت، كلا من إسرائيل وحركة حماس والإدارة الأمريكية قرارها بشأن تعليق دورها في المفاوضات الدائرة بين الطرفين بشأن عودة الأسرى والمحتجزين.
ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن وسائل إعلام غربية، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل وحماس رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة "لم يعد مقبولا".
وقال المسؤول الكبير، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في حماس، أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.
أنصار المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
"حماس" تعلن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة
6 نوفمبر, 12:00 GMT
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 103 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:59 GMT
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