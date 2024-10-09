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https://sarabic.ae/20241009/مباحثات-حماس-وفتح-في-القاهرة-تهدف-لتشكيل-حكومة-وحدة-ودراسة-إدارة-غزة---1093584966.html
مباحثات "حماس" و"فتح" في القاهرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة ودراسة إدارة غزة
مباحثات "حماس" و"فتح" في القاهرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة ودراسة إدارة غزة
سبوتنيك عربي
أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، باسم نعيم، بأن المباحثات مع وفد حركة "فتح"، في القاهرة، تهدف إلى تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع الفلسطينيين؛ على أن... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T14:23+0000
2024-10-09T14:23+0000
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غزة - سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك": "الآن هناك وفدين من الحركتين (فتح وحماس) في القاهرة، لمناقشة الموضوع الوطني في عمومه، وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تمثل الكل الفلسطيني".وتستضيف العاصمة المصرية مشاورات بين حركتي "حماس" و"فتح"، لمواصلة تحقيق المصالحة الفلسطينية، بعد اللقاءات الأخيرة في موسكو وبكين.وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو: إن "هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة، والتطورات السياسية والميدانية، وتوحيد الجهود والصف الوطني".وكانت حماس أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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العالم العربي, حركة حماس, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة
العالم العربي, حركة حماس, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة

مباحثات "حماس" و"فتح" في القاهرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة ودراسة إدارة غزة

14:23 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser علم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، باسم نعيم، بأن المباحثات مع وفد حركة "فتح"، في القاهرة، تهدف إلى تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع الفلسطينيين؛ على أن يتم لاحقا بحث تشكيل لجنة مشتركة لإدارة غزة.
غزة - سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك": "الآن هناك وفدين من الحركتين (فتح وحماس) في القاهرة، لمناقشة الموضوع الوطني في عمومه، وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تمثل الكل الفلسطيني".

وأضاف: إن "تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، هي مسألة لاحقة يجري التباحث بشأنها، عقب الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وتستضيف العاصمة المصرية مشاورات بين حركتي "حماس" و"فتح"، لمواصلة تحقيق المصالحة الفلسطينية، بعد اللقاءات الأخيرة في موسكو وبكين.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
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05:20 GMT

وفيما لم يصدر عن حركة "فتح" أي تصريح، أعلنت "حماس"، في بيان، عن بدء لقاء وفدي حركة "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية، و"فتح" برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو: إن "هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة، والتطورات السياسية والميدانية، وتوحيد الجهود والصف الوطني".
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
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أمس, 21:40 GMT

يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت إلى الآن عن مقتل نحو 42 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين؛ فضلا عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.

وكانت حماس أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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