https://sarabic.ae/20241009/مباحثات-حماس-وفتح-في-القاهرة-تهدف-لتشكيل-حكومة-وحدة-ودراسة-إدارة-غزة---1093584966.html
مباحثات "حماس" و"فتح" في القاهرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة ودراسة إدارة غزة
مباحثات "حماس" و"فتح" في القاهرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة ودراسة إدارة غزة
سبوتنيك عربي
أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، باسم نعيم، بأن المباحثات مع وفد حركة "فتح"، في القاهرة، تهدف إلى تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع الفلسطينيين؛ على أن... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T14:23+0000
2024-10-09T14:23+0000
2024-10-09T14:23+0000
العالم العربي
حركة حماس
حركة فتح
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:5617:3160_1920x0_80_0_0_35ff191bae32d86fc6fd0ebe5a689fa4.jpg
غزة - سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك": "الآن هناك وفدين من الحركتين (فتح وحماس) في القاهرة، لمناقشة الموضوع الوطني في عمومه، وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تمثل الكل الفلسطيني".وتستضيف العاصمة المصرية مشاورات بين حركتي "حماس" و"فتح"، لمواصلة تحقيق المصالحة الفلسطينية، بعد اللقاءات الأخيرة في موسكو وبكين.وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو: إن "هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة، والتطورات السياسية والميدانية، وتوحيد الجهود والصف الوطني".وكانت حماس أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241009/أول-تعليق-من-حماس-على-إمكانية-انتقال-قادة-الحركة-إلى-السودان-في-إطار-صفقة-مع-إسرائيل-1093568036.html
https://sarabic.ae/20241008/حماس-ماضون-في-المقاومة-ونتنياهو-فشل-في-تحقيق-أي-إنجاز-1093565145.html
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:0:4943:3707_1920x0_80_0_0_6e5cba01f3b9d3f3488f19c8b6ae7220.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حركة حماس, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة
العالم العربي, حركة حماس, حركة فتح, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة
مباحثات "حماس" و"فتح" في القاهرة تهدف لتشكيل حكومة وحدة ودراسة إدارة غزة
حصري
أفاد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة، باسم نعيم، بأن المباحثات مع وفد حركة "فتح"، في القاهرة، تهدف إلى تشكيل حكومة وطنية تمثل جميع الفلسطينيين؛ على أن يتم لاحقا بحث تشكيل لجنة مشتركة لإدارة غزة.
غزة - سبوتنيك. وقال نعيم لوكالة "سبوتنيك": "الآن هناك وفدين من الحركتين (فتح وحماس) في القاهرة، لمناقشة الموضوع الوطني في عمومه، وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة تمثل الكل الفلسطيني".
وأضاف: إن "تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة، هي مسألة لاحقة يجري التباحث بشأنها، عقب الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وتستضيف العاصمة المصرية مشاورات بين حركتي "حماس" و"فتح"، لمواصلة تحقيق المصالحة الفلسطينية، بعد اللقاءات الأخيرة في موسكو وبكين.
وفيما لم يصدر عن حركة "فتح" أي تصريح، أعلنت "حماس"، في بيان، عن بدء لقاء وفدي حركة "حماس" برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية، و"فتح" برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، في العاصمة المصرية القاهرة.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، طاهر النونو: إن "هذه اللقاءات تهدف لبحث العدوان على قطاع غزة
، والتطورات السياسية والميدانية، وتوحيد الجهود والصف الوطني".
يأتي ذلك، في ظل تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أسفرت إلى الآن عن مقتل نحو 42 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين؛ فضلا عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
وكانت حماس أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية؛ ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.