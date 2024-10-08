https://sarabic.ae/20241008/حماس-ماضون-في-المقاومة-ونتنياهو-فشل-في-تحقيق-أي-إنجاز-1093565145.html

"حماس": ماضون في المقاومة ونتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز

"حماس": ماضون في المقاومة ونتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز

سبوتنيك عربي

أكد أيمن شناعة، عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، أن الحركة مستمرة في مشروع المقاومة، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" لا تزال في ذروتها رغم مرور... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T21:40+0000

2024-10-08T21:40+0000

2024-10-08T21:40+0000

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

عدوان إسرائيلي

إسرائيل

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بيروت - سبوتنيك. وأضاف شناعة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي عاد إلى نقطة الصفر، حيث يحاول عبثًا إعادة احتلال منطقة جباليا، لكنه يواجه مقاومة شجاعة".وأوضح أن "إنجازات" إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تقتصر على "قتل المدنيين وتدمير المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات"، مشددًا على قدرة المقاومة على مواجهة العدو، خاصة بعد استئناف حماس ضرباتها على تل أبيب رغم ادعاءات الجيش الإسرائيلي بتفكك قدراتها.وبخصوص المفاوضات، أشار شناعة إلى أن "حماس كانت على وشك إبرام اتفاق في يوليو الماضي، لكن نتنياهو عرقل ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مبادرة للسلام". وأكد عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى وقف دعمها للاحتلال الإسرائيلي.وأكد شناعة أن "أي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف كامل وفوري لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى"، مشددًا على أنّ "الجيش الإسرائيلي قد يعتقد أن المقاومة ضعيفة، لكنه أشار إلى أهمية فتح جبهات متعددة لتلقين العدو درساً".

https://sarabic.ae/20241008/البنتاغون-ندعم-استهداف-إسرائيل-لحزب-الله-في-لبنان-بطريقة-تقلل-من-الخسائر-بين-المدنيين-1093562860.html

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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, عدوان إسرائيلي, إسرائيل