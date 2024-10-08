"حماس": ماضون في المقاومة ونتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تحولت حرب نتانياهو إلى تهديد وجودي لإسرائيل؟
17:03 GMT
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مساحة حرة
أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
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https://sarabic.ae/20241008/حماس-ماضون-في-المقاومة-ونتنياهو-فشل-في-تحقيق-أي-إنجاز-1093565145.html
"حماس": ماضون في المقاومة ونتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز
"حماس": ماضون في المقاومة ونتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز
سبوتنيك عربي
أكد أيمن شناعة، عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، أن الحركة مستمرة في مشروع المقاومة، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" لا تزال في ذروتها رغم مرور... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T21:40+0000
2024-10-08T21:40+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
عدوان إسرائيلي
إسرائيل
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بيروت - سبوتنيك. وأضاف شناعة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي عاد إلى نقطة الصفر، حيث يحاول عبثًا إعادة احتلال منطقة جباليا، لكنه يواجه مقاومة شجاعة".وأوضح أن "إنجازات" إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تقتصر على "قتل المدنيين وتدمير المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات"، مشددًا على قدرة المقاومة على مواجهة العدو، خاصة بعد استئناف حماس ضرباتها على تل أبيب رغم ادعاءات الجيش الإسرائيلي بتفكك قدراتها.وبخصوص المفاوضات، أشار شناعة إلى أن "حماس كانت على وشك إبرام اتفاق في يوليو الماضي، لكن نتنياهو عرقل ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مبادرة للسلام". وأكد عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى وقف دعمها للاحتلال الإسرائيلي.وأكد شناعة أن "أي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف كامل وفوري لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى"، مشددًا على أنّ "الجيش الإسرائيلي قد يعتقد أن المقاومة ضعيفة، لكنه أشار إلى أهمية فتح جبهات متعددة لتلقين العدو درساً".
https://sarabic.ae/20241008/البنتاغون-ندعم-استهداف-إسرائيل-لحزب-الله-في-لبنان-بطريقة-تقلل-من-الخسائر-بين-المدنيين-1093562860.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, عدوان إسرائيلي, إسرائيل
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, عدوان إسرائيلي, إسرائيل

"حماس": ماضون في المقاومة ونتنياهو فشل في تحقيق أي إنجاز

21:40 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Adel Hanaكتائب "عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017
كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أكد أيمن شناعة، عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، أن الحركة مستمرة في مشروع المقاومة، مشيرًا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" لا تزال في ذروتها رغم مرور عام كامل من المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.
بيروت - سبوتنيك. وأضاف شناعة، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الجيش الإسرائيلي عاد إلى نقطة الصفر، حيث يحاول عبثًا إعادة احتلال منطقة جباليا، لكنه يواجه مقاومة شجاعة".
خروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين
20:04 GMT
وأوضح أن "إنجازات" إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو تقتصر على "قتل المدنيين وتدمير المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات"، مشددًا على قدرة المقاومة على مواجهة العدو، خاصة بعد استئناف حماس ضرباتها على تل أبيب رغم ادعاءات الجيش الإسرائيلي بتفكك قدراتها.
وبخصوص المفاوضات، أشار شناعة إلى أن "حماس كانت على وشك إبرام اتفاق في يوليو الماضي، لكن نتنياهو عرقل ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مبادرة للسلام". وأكد عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى وقف دعمها للاحتلال الإسرائيلي.
وأكد شناعة أن "أي اتفاق يجب أن يبدأ بوقف كامل وفوري لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة قبل الحديث عن أي صفقة لتبادل الأسرى"، مشددًا على أنّ "الجيش الإسرائيلي قد يعتقد أن المقاومة ضعيفة، لكنه أشار إلى أهمية فتح جبهات متعددة لتلقين العدو درساً".
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Последствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:10 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل6 أكتوبر, 21:43 GMT
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