البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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خبير: هذه الحرب المجنونة التي يشنها نتنياهو لا يمكن إيقافها إلا بالمقاومة وحرب الاستنزاف
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البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين
البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لإسرائيل الحق في الرد على إيران، لكن الولايات المتحدة لا تريد صراعاً إقليميا. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T20:04+0000
2024-10-08T20:05+0000
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وأضاف: "لدينا خط اتصال مباشر مع إسرائيل بشأن الوضع في الشرق الأوسط"، موضحاً أن "حزب الله هو من بدأ بإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل".وأشار المتحدث إلى أن "البنتاغون يدعم استهداف إسرائيل لحزب الله بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين".وأكد أن "إرجاء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن لن يؤثر على مشاوراتنا الثنائية"، مؤكدا: "كنا واضحين للغاية بأننا لا نسعى إلى الحرب مع إيران".
https://sarabic.ae/20241008/اشتباكات-عنيفة-بين-حزب-الله-والجيش-الإسرائيلي-في-اللبونية-والأخير-يعلن-إصابة-50-جنديا-1093553199.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين

20:04 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 20:05 GMT 08.10.2024)
© AP Photo / Nasser Nasserخروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة "حزب الله"، حسن نصرالله، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين
خروج مظاهرات بعد نبأ مقتل زعيم حركة حزب الله، حسن نصرالله، في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Nasser Nasser
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لإسرائيل الحق في الرد على إيران، لكن الولايات المتحدة لا تريد صراعاً إقليميا.
وأضاف: "لدينا خط اتصال مباشر مع إسرائيل بشأن الوضع في الشرق الأوسط"، موضحاً أن "حزب الله هو من بدأ بإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في اللبونية والأخير يعلن إصابة 50 جنديا
15:25 GMT
وأشار المتحدث إلى أن "البنتاغون يدعم استهداف إسرائيل لحزب الله بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين".

وأكد أن "إرجاء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن لن يؤثر على مشاوراتنا الثنائية"، مؤكدا: "كنا واضحين للغاية بأننا لا نسعى إلى الحرب مع إيران".
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