https://sarabic.ae/20241008/البنتاغون-ندعم-استهداف-إسرائيل-لحزب-الله-في-لبنان-بطريقة-تقلل-من-الخسائر-بين-المدنيين-1093562860.html
البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين
البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين
سبوتنيك عربي
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لإسرائيل الحق في الرد على إيران، لكن الولايات المتحدة لا تريد صراعاً إقليميا. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T20:04+0000
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وأضاف: "لدينا خط اتصال مباشر مع إسرائيل بشأن الوضع في الشرق الأوسط"، موضحاً أن "حزب الله هو من بدأ بإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل".وأشار المتحدث إلى أن "البنتاغون يدعم استهداف إسرائيل لحزب الله بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين".وأكد أن "إرجاء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى واشنطن لن يؤثر على مشاوراتنا الثنائية"، مؤكدا: "كنا واضحين للغاية بأننا لا نسعى إلى الحرب مع إيران".
https://sarabic.ae/20241008/اشتباكات-عنيفة-بين-حزب-الله-والجيش-الإسرائيلي-في-اللبونية-والأخير-يعلن-إصابة-50-جنديا-1093553199.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البنتاغون: ندعم استهداف إسرائيل لـ"حزب الله" في لبنان بطريقة تقلل من الخسائر بين المدنيين
20:04 GMT 08.10.2024 (تم التحديث: 20:05 GMT 08.10.2024)
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن لإسرائيل الحق في الرد على إيران، لكن الولايات المتحدة لا تريد صراعاً إقليميا.