https://sarabic.ae/20241007/خسائر-الجيش-الإسرائيلي-منذ-هجوم-7-أكتوبر-2023-1093513645.html
خسائر الجيش الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر 2023
خسائر الجيش الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
حلّت الذكرى الأولى لهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية ضد إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ولا تزال الحرب مستعرة. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T13:15+0000
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وخلال هذا العام، تكبد الطرفان خسائر كبيرة، فيما لا تزال المفاوضات بينهما تراوح مكانها، على الرغم من الجهود التي يبذلها الوسطاء لإبرام صفقة تنهي القتال.
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انفوجرافيك, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, инфографика
خسائر الجيش الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر 2023
حلّت الذكرى الأولى لهجوم "طوفان الأقصى" الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية ضد إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ولا تزال الحرب مستعرة.
وخلال هذا العام
، تكبد الطرفان خسائر كبيرة، فيما لا تزال المفاوضات بينهما تراوح مكانها، على الرغم من الجهود التي يبذلها الوسطاء لإبرام صفقة تنهي القتال.