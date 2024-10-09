https://sarabic.ae/20241009/أول-تعليق-من-حماس-على-إمكانية-انتقال-قادة-الحركة-إلى-السودان-في-إطار-صفقة-مع-إسرائيل-1093568036.html

أول تعليق من "حماس" على إمكانية انتقال قادة الحركة إلى السودان في إطار صفقة مع إسرائيل

أول تعليق من "حماس" على إمكانية انتقال قادة الحركة إلى السودان في إطار صفقة مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

وصف القيادي في حركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، ما نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية عن إبعاد قادة الحركة إلى السودان، بـ"الكلام السخيف". 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T05:20+0000

2024-10-09T05:20+0000

2024-10-09T05:20+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار السودان اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085061701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac72a253b4cb7ab2d668bad050375a22.jpg

وقال الرشق، في بيان له، إن "حماس" موجودة في فلسطين، تقاتل العدو الذي يحتل فلسطين"، مؤكدا أن "إبعاد "حماس" أو قادتها من غزة هو حلم ووهم إسرائيلي لن يتحقق".وأضاف أن "المنطق يقتضي أن يرحل المحتل المجرم ويبقى أهل الأرض وسكانها الأصليون".وردت وزارة الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، على ما أثارته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن تل أبيب قد تسمح لرئيس حركة حماس الفلسطينية يحيى السنوار، وقادة الحركة الباقين على قيد الحياة بمغادرة قطاع غزة إلى الخرطوم، كجزء من صفقة تبادل للأسرى.وحسب صحيفة "السوداني"، أصدرت الخارجية السودانية،بيانا قالت فيه إنه "لا صلة لحكومة السودان من قريب أو بعيد بما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بشأن نية تل أبيب نفي قادة حركة حماس إلى السودان".واعتبرت الوزارة، في بيانها، أن "الزج باسم السودان في هذا الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للإساءة إليه، وصرف الانتباه عن ما يتعرض إليه من عدوان خارجي تدعمه دوائر إقليمية معروفة".وكانت صحيفة "هآرتس"، قد كشفت الأحد الماضي، أن "مسؤولين في حكومة بنيامين نتنياهو، يدرسون إمكانية التوصل إلى صفقة تفضي بإطلاق سراح الرهائن، تشمل السماح بخروج زعيم "حماس"، يحيى السنوار، من قطاع غزة إلى السودان".وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين إسرائيليين يدرسون إمكانية موافقة السنوار، ومسؤولين كبار آخرين في "حماس"، الذين ما زالوا في غزة، على الخروج إلى السودان، كجزء من خطوة ستجعل من الممكن إنهاء حكم "حماس" في غزة، وتحرير الرهائن".وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الصفقة قد تشمل أيضًا "رفع تجميد أصول "حماس"، التي جمدها السودان قبل نحو 3 سنوات، بعد إلغاء الولايات المتحدة إدراجها للسودان، كدولة راعية للإرهاب".ونوّهت الصحيفة إلى أن نتنياهو، "صرح مرات عدة، في الأشهر الأخيرة، بأنه لن يصر على قتل السنوار ومسؤولين كبار آخرين في "حماس"، ولا يستبعد إمكانية نفيهم إلى دولة ثالثة، كجزء من اتفاق لإنهاء الحرب".وأضافت الصحيفة أن المسؤولين "يأملون في أن يفضّل السنوار، الخروج من غزة إلى دولة ثالثة، بدلا من الموت في الأنفاق، حيث سيتمكن من إعادة بناء البنية التحتية لـ"حماس" والعودة في وقت لاحق إلى غزة، في هيئة المنتصر، وفق تفكيره المحتمل".وقال المسؤولون الأمريكيون إن "حماس" لم تظهر أية رغبة على الإطلاق في المشاركة بالمحادثات، خلال الأسابيع الأخيرة"، في حين أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن "نتنياهو رفض مقترحات في المفاوضات، ما أدى إلى تعقيدها".وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل طرحت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، يتضمن مصير السنوار.وينص المقترح الذي قدمته إسرائيل إلى الولايات المتحدة، وفق الهيئة، على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، وتأمين خروج السنوار من غزة، هو وكل من يرغب في مغادرة القطاع من عناصر "حماس"، المصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب قولها.

https://sarabic.ae/20240920/خروج-جميع-الأسرى-ومغادرة-السنوار-للقطاع-ما-إمكانية-تنفيذ-المقترح-الإسرائيلي-لوقف-الحرب-في-غزة-1092936984.html

https://sarabic.ae/20241008/السودان-يعلق-رسميا-على-إمكانية-انتقال-السنوار-إلى-أراضيه-في-إطار-صفقة-مع-إسرائيل-1093538747.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار السودان اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي