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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت
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إيران تعلن التوصل لاتفاق مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة
إيران تعلن التوصل لاتفاق مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع قطر، للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الدوحة. 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T20:54+0000
2024-10-03T20:54+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال بزشكيان، عقب عودته من زيارته لقطر: "حققنا تفاهما مهما للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في قطر".كما أشار إلى مناقشة قضايا تتعلق بالجالية الإيرانية المقيمة في قطر، مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحًا أنه تم التعهد بحل هذه المشكلات، مع الاستعداد للتنسيق الكامل إذا تطلب الأمر.وتعاني طهران من صعوبة في استعادة أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية، والتي تبلغ نحو 100 مليار دولار، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن زيارة الرئيس بزشكيان إلى قطر، هدفت إلى فتح مجالات اقتصادية جديدة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الإيراني.كما أوضحت أن "المحادثات حول الأصول المجمدة، إضافة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، كانت من أبرز محاور الزيارة".
https://sarabic.ae/20230614/نائب-إيراني-أموال-إيران-المجمدة-في-الخارج-تبلغ-أكثر-من-100-مليار-دولار-1078086752.html
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إيران, أخبار إيران, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, قطر, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران تعلن التوصل لاتفاق مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة

20:54 GMT 03.10.2024
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2024
© AP Photo
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أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع قطر، للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الدوحة.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، قال بزشكيان، عقب عودته من زيارته لقطر: "حققنا تفاهما مهما للإفراج عن 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية في قطر".
كما أشار إلى مناقشة قضايا تتعلق بالجالية الإيرانية المقيمة في قطر، مع أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحًا أنه تم التعهد بحل هذه المشكلات، مع الاستعداد للتنسيق الكامل إذا تطلب الأمر.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
نائب إيراني: أموال إيران المجمدة في الخارج تبلغ أكثر من 100 مليار دولار
14 يونيو 2023, 10:31 GMT
وتعاني طهران من صعوبة في استعادة أموالها المجمدة في البنوك الأجنبية، والتي تبلغ نحو 100 مليار دولار، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عام 2018.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، أن زيارة الرئيس بزشكيان إلى قطر، هدفت إلى فتح مجالات اقتصادية جديدة وتحسين الظروف المعيشية للشعب الإيراني.
كما أوضحت أن "المحادثات حول الأصول المجمدة، إضافة إلى مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، كانت من أبرز محاور الزيارة".
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