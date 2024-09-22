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https://sarabic.ae/20240922/بعد-انقطاع-الاتصال-به-إسرائيل-تفحص-هل-قتل-يحيى-السنوار-أم-مصاب-1092999089.html
"بعد انقطاع الاتصال به".. إسرائيل تفحص هل قتل يحيى السنوار أم أصيب؟
"بعد انقطاع الاتصال به".. إسرائيل تفحص هل قتل يحيى السنوار أم أصيب؟
سبوتنيك عربي
تقوم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بفحص احتمالية أن يكون يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قد قتل في قصف شنه الجيش على قطاع غزة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T20:34+0000
2024-09-22T20:34+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قيامها بعملية فحص بشأن احتمالية مقتل السنوار أو إصابته خلال قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بيحيى السنوار".وأكدت القناة أنه لا توجد معلومات استخباراتية إيجابية تدعم مثل هذا التقييم، وهناك خلاف في المؤسسة الأمنية حول ما إذا كان قد تم قطع اتصاله.وبحسب وسائل إعلام، قدمت إسرائيل قبل عدة أيام إلى الولايات المتحدة مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المختطفين ينص على إطلاق جميع المختطفين دفعة واحدة، وتأمين الخروج الآمن لزعيم "حماس"، يحيى السنوار، وكل من يريد الخروج معه من قطاع غزة.ويتضمن المقترح الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح القطاع وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب في غزة.وسبق وأن طرحت إسرائيل هذا المقترح على لسان جال هيرش المكلف من جانب الحكومة الإسرائيلية بملف أزمة الرهائن، حيث أكد قبل أيام أن إسرائيل عرضت توفير الممر الآمن للسنوار.وطرح البعض تساؤلات بشأن تصاعد الحديث حول المقترح الإسرائيلي الجديد، وإمكانية تنفيذه في ظل فشل كل الصيغ المطروحة للتفاوض، لا سيما مع تأكيد السنوار أكثر من مرة رفضه الخروج من غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية في غلاف غزة.ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين، فيما أسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 95 ألفاً آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20240922/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-عرض-بدائل-لخطة-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-1092997051.html
https://sarabic.ae/20240911/الخروج-الآمن-للسنوار-مقابل-الرهائن-ما-إمكانية-قبول-حماس-لمقترح-إسرائيل؟-1092623195.html
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الأخبار, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
الأخبار, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

"بعد انقطاع الاتصال به".. إسرائيل تفحص هل قتل يحيى السنوار أم أصيب؟

20:34 GMT 22.09.2024
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبر
تقوم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بفحص احتمالية أن يكون يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قد قتل في قصف شنه الجيش على قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قيامها بعملية فحص بشأن احتمالية مقتل السنوار أو إصابته خلال قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن "التقديرات الأمنية تشير إلى أنه أصيب ولم يُقتل"، لافتة إلى أن التقييم يجري على خلفية "انقطاع الاتصال بيحيى السنوار".
فلسطيني يحوّل نفايات البلاستيك إلى وقود شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
18:53 GMT
وأكدت القناة أنه لا توجد معلومات استخباراتية إيجابية تدعم مثل هذا التقييم، وهناك خلاف في المؤسسة الأمنية حول ما إذا كان قد تم قطع اتصاله.
وبحسب وسائل إعلام، قدمت إسرائيل قبل عدة أيام إلى الولايات المتحدة مقترحا جديدا للتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المختطفين ينص على إطلاق جميع المختطفين دفعة واحدة، وتأمين الخروج الآمن لزعيم "حماس"، يحيى السنوار، وكل من يريد الخروج معه من قطاع غزة.
ويتضمن المقترح الإفراج عن أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح القطاع وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب في غزة.
وسبق وأن طرحت إسرائيل هذا المقترح على لسان جال هيرش المكلف من جانب الحكومة الإسرائيلية بملف أزمة الرهائن، حيث أكد قبل أيام أن إسرائيل عرضت توفير الممر الآمن للسنوار.
وطرح البعض تساؤلات بشأن تصاعد الحديث حول المقترح الإسرائيلي الجديد، وإمكانية تنفيذه في ظل فشل كل الصيغ المطروحة للتفاوض، لا سيما مع تأكيد السنوار أكثر من مرة رفضه الخروج من غزة.
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الخروج الآمن للسنوار مقابل الرهائن.. ما إمكانية قبول حماس لمقترح إسرائيل؟
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وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية في غلاف غزة.
ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين، فيما أسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 95 ألفاً آخرين، حسب بيانات وزارة الصحة.
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