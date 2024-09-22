تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:18 GMT
41 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:31 GMT
19 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
لافروف: روسيا تمتلك أسلحة ستكون لها عواقب وخيمة على رعاة النظام الأوكراني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة "ثقافة القرن ال21: السيادة أم العولمة؟"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تستمر في تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وتحذيرات عربية ودولية، روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر جديد محتمل حول أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240922/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-عرض-بدائل-لخطة-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-1092997051.html
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض عدة بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T18:53+0000
2024-09-22T18:53+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092816249_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a9a98e343284f2f6c62897014b3eb971.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن الخطط سيتم عرضها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستتضمن خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من "حماس" في غزة.وأوضحت أن أحد الخيارات المطروحة هو "توزيع المساعدات من جانب الجيش الإسرائيلي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده تدرس خطة "الجنرالات" بإعلان شمالي قطاع غزة منطقة عسكرية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن السرية أن خطة "الجنرالات" الخاصة بتحويل منطقة شمالي قطاع غزة إلى منطقة عسكرية تحت الدراسة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن نتنياهو أن هناك خططا أخرى تدرسها لإسرائيل بالإضافة إلى خطة "الجنرالات" والمعروفة بخطة غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، التي تقضي بتحول شمال غزة إلى منطقة عسكرية إسرائيلية، حيث جدد نتنياهو التزامه بتفكيك السيطرة المدنية لحركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه شنّ سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها نحو 110 أهداف تابعة لـ"حزب الله"، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة بجنوب لبنان، بحسب قوله.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قُتل فيها إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
https://sarabic.ae/20240922/نتنياهو-ندرس-خطة-الجنرالات-بإعلان-شمال-غزة-منطقة-عسكرية-1092992272.html
https://sarabic.ae/20240921/شركة-آسيوية-جديدة-متهمة-بالتورط-في-حوادث-تفجيرات-أجهزة-اللاسلكي-في-لبنان-1092964361.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092816249_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_047b0f388580bd48c83557e4e24e719c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله

تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

18:53 GMT 22.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطيني يحوّل نفايات البلاستيك إلى وقود شمال غزة
فلسطيني يحوّل نفايات البلاستيك إلى وقود شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض عدة بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن الخطط سيتم عرضها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستتضمن خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من "حماس" في غزة.
وأوضحت أن أحد الخيارات المطروحة هو "توزيع المساعدات من جانب الجيش الإسرائيلي".
نتنياهو يشرح على خريطة قطاع غزة لماذا يجب استمرار سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
نتنياهو: ندرس "خطة الجنرالات" بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية
15:29 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده تدرس خطة "الجنرالات" بإعلان شمالي قطاع غزة منطقة عسكرية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن السرية أن خطة "الجنرالات" الخاصة بتحويل منطقة شمالي قطاع غزة إلى منطقة عسكرية تحت الدراسة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن نتنياهو أن هناك خططا أخرى تدرسها لإسرائيل بالإضافة إلى خطة "الجنرالات" والمعروفة بخطة غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، التي تقضي بتحول شمال غزة إلى منطقة عسكرية إسرائيلية، حيث جدد نتنياهو التزامه بتفكيك السيطرة المدنية لحركة "حماس".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.
تشييع أربعة قتلى من حزب الله في هجوم الأجهزة اللاسلكية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
شركة آسيوية جديدة متهمة بالتورط في حوادث تفجيرات أجهزة اللاسلكي في لبنان
أمس, 11:56 GMT
ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه شنّ سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها نحو 110 أهداف تابعة لـ"حزب الله"، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة بجنوب لبنان، بحسب قوله.
ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قُتل فيها إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Дым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يعلن قصف شركة تصنيع عسكرية إسرائيلية19:28 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала