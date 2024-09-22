https://sarabic.ae/20240922/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-عرض-بدائل-لخطة-توزيع-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-1092997051.html

تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

تقرير: الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم عرض عدة بدائل لخطة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T18:53+0000

2024-09-22T18:53+0000

2024-09-22T18:53+0000

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أن الخطط سيتم عرضها على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وستتضمن خيارات تهدف إلى سحب السلطة المدنية من "حماس" في غزة.وأوضحت أن أحد الخيارات المطروحة هو "توزيع المساعدات من جانب الجيش الإسرائيلي".وفي وقت سابق من اليوم، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده تدرس خطة "الجنرالات" بإعلان شمالي قطاع غزة منطقة عسكرية.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن السرية أن خطة "الجنرالات" الخاصة بتحويل منطقة شمالي قطاع غزة إلى منطقة عسكرية تحت الدراسة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن نتنياهو أن هناك خططا أخرى تدرسها لإسرائيل بالإضافة إلى خطة "الجنرالات" والمعروفة بخطة غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، التي تقضي بتحول شمال غزة إلى منطقة عسكرية إسرائيلية، حيث جدد نتنياهو التزامه بتفكيك السيطرة المدنية لحركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه شنّ سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها نحو 110 أهداف تابعة لـ"حزب الله"، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة بجنوب لبنان، بحسب قوله.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قُتل فيها إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".

https://sarabic.ae/20240922/نتنياهو-ندرس-خطة-الجنرالات-بإعلان-شمال-غزة-منطقة-عسكرية-1092992272.html

https://sarabic.ae/20240921/شركة-آسيوية-جديدة-متهمة-بالتورط-في-حوادث-تفجيرات-أجهزة-اللاسلكي-في-لبنان-1092964361.html

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