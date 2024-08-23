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صواريخ "حزب الله" تصيب قاعدة جوية للجيش الإسرائيلي
صواريخ "حزب الله" تصيب قاعدة جوية للجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين لحزب الله أصابا قاعدة وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالقرب من جبل ميرون صباح الجمعة، بعد انطلاق صفارات... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T22:00+0000
2024-08-23T22:07+0000
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وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فُعلت أجهزة الإنذار في منطقة الجليل الأعلى وميرون صباح اليوم الجمعة، وأفادت وسائل إعلام لبنانية لاحقًا بإصابة مباشرة للقاعدة، والتي أعلن حزب الله مسؤوليته عنها لاحقًا.ولفتت الصحيفة، إلى أنه لم تقع إصابات داخل القاعدة، ويحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث.وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على "خلية إرهابية" متمركزة في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان.وذكرت التقارير أن الخلية كانت تخطط لإطلاق قذائف باتجاه إسرائيل، وفقا لجيرزواليم بوست.كما أفادت التقارير أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافاً في مزارع شبعا في جنوب لبنان.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
https://sarabic.ae/20240823/وزير-الدفاع-الأمريكي-لنظيره-الإسرائيلي-قواتنا-متمركزة-بشكل-جيد-في-مواقع-بأنحاء-المنطقة-1092047926.html
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أخبار حزب الله, العالم, طوفان الأقصى
أخبار حزب الله, العالم, طوفان الأقصى

صواريخ "حزب الله" تصيب قاعدة جوية للجيش الإسرائيلي

22:00 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 22:07 GMT 23.08.2024)
© AP Photo / Leo Correaقصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين
قصف متبادل بين حزب الله في لبنان وقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أكد الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين لحزب الله أصابا قاعدة وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالقرب من جبل ميرون صباح الجمعة، بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.
وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فُعلت أجهزة الإنذار في منطقة الجليل الأعلى وميرون صباح اليوم الجمعة، وأفادت وسائل إعلام لبنانية لاحقًا بإصابة مباشرة للقاعدة، والتي أعلن حزب الله مسؤوليته عنها لاحقًا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صواريخ مضادة للدبابات أصابت قاعدة المراقبة الجوية، لكن القدرة الوظيفية ونظام الكشف عن الهجوم الجوي في القاعدة استمرا في العمل.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه لم تقع إصابات داخل القاعدة، ويحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث.
وفي وقت سابق من صباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على "خلية إرهابية" متمركزة في منطقة طير حرفا في جنوب لبنان.
وذكرت التقارير أن الخلية كانت تخطط لإطلاق قذائف باتجاه إسرائيل، وفقا لجيرزواليم بوست.
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: قواتنا متمركزة بشكل جيد في مواقع بأنحاء المنطقة
17:46 GMT
كما أفادت التقارير أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أهدافاً في مزارع شبعا في جنوب لبنان.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 10 أشهر.
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر.
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