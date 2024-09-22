https://sarabic.ae/20240922/نتنياهو-ندرس-خطة-الجنرالات-بإعلان-شمال-غزة-منطقة-عسكرية-1092992272.html
نتنياهو: ندرس "خطة الجنرالات" بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية
نتنياهو: ندرس "خطة الجنرالات" بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده تدرس خطة "الجنرالات" بإعلان شمالي قطاع غزة منطقة عسكرية. 22.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-22T15:29+0000
2024-09-22T15:29+0000
2024-09-22T15:29+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092403984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f092eabf35178c0f5b7f2cc8b93b872.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن السرية أن خطة "الجنرالات" الخاصة بتحويل منطقة شمالي قطاع غزة إلى منطقة عسكرية تحت الدراسة.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن نتنياهو أن هناك خططا أخرى تدرسها لإسرائيل بالإضافة إلى خطة "الجنرالات" والمعروفة بخطة غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، التي تقضي بتحول شمال غزة إلى منطقة عسكرية إسرائيلية.وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه بتفكيك السيطرة المدنية لحركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.وتابع نتنياهو: "نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم سالمين، ولا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها وإطلاق النار على مدنها، ونحن دولة إسرائيل، لن نتسامح مع ذلك أيضا وسنفعل كل ما يلزم لاستعادة الأمن".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه قصف نحو 290 هدفا خلال اليوم الماضي، بما في ذلك آلاف منصات الإطلاق والبنية التحتية لـ"حزب الله".ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه شنّ سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها نحو 110 أهداف تابعة لـ"حزب الله"، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة بجنوب لبنان، بحسب قوله.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قُتل فيها إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".
https://sarabic.ae/20240922/حزب-الله-يستخدم-صواريخ-مدمرة-تظهر-لأول-مرة-فيديو-1092991423.html
https://sarabic.ae/20240920/مندوب-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-تل-أبيب-لا-تقف-خلف-تفجير-أجهزة-بيجر-في-لبنان-1092951064.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092403984_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_43f31336b849f9e4f3c3c3780bdf77f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان
نتنياهو: ندرس "خطة الجنرالات" بإعلان شمال غزة منطقة عسكرية
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بأن بلاده تدرس خطة "الجنرالات" بإعلان شمالي قطاع غزة منطقة عسكرية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال لجنة الشؤون الخارجية والأمن السرية أن خطة "الجنرالات" الخاصة بتحويل منطقة شمالي قطاع غزة إلى منطقة عسكرية تحت الدراسة.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني نقلا عن نتنياهو أن هناك خططا أخرى تدرسها لإسرائيل بالإضافة إلى خطة "الجنرالات" والمعروفة بخطة غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، التي تقضي بتحول شمال غزة إلى منطقة عسكرية إسرائيلية.
وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزامه بتفكيك السيطرة المدنية لحركة "حماس".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال نتنياهو
إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.
وتابع نتنياهو: "نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم سالمين، ولا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها وإطلاق النار على مدنها، ونحن دولة إسرائيل، لن نتسامح مع ذلك أيضا وسنفعل كل ما يلزم لاستعادة الأمن".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه قصف نحو 290 هدفا خلال اليوم الماضي، بما في ذلك آلاف منصات الإطلاق والبنية التحتية لـ"حزب الله".
ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه شنّ سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها نحو 110 أهداف تابعة لـ"حزب الله"
، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة بجنوب لبنان، بحسب قوله.
ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قُتل فيها إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".