https://sarabic.ae/20240922/نتنياهو-وجهنا-ضربات-ضد-حزب-الله-لم-يكن-يتخيلها-وأعدكم-أنه-سيفهم-الرسالة-1092985223.html

نتنياهو: وجهنا ضربات ضد "حزب الله" لم يكن يتخيلها وأعدكم أنه سيفهم الرسالة

نتنياهو: وجهنا ضربات ضد "حزب الله" لم يكن يتخيلها وأعدكم أنه سيفهم الرسالة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالقول إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها". 22.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-22T10:51+0000

2024-09-22T10:51+0000

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بنيامين نتنياهو

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وأكد في كلمة مصورة له، اليوم الأحد، أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.وتابع نتنياهو: "نحن عازمون على إعادة سكاننا في الشمال إلى ديارهم سالمين، ولا يمكن لأي دولة أن تتسامح مع إطلاق النار على سكانها وإطلاق النار على مدنها، ونحن دولة إسرائيل، لن نتسامح مع ذلك أيضا وسنفعل كل ما يلزم لاستعادة الأمن".ودوت صفارات الإنذار، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، في عشرات المناطق شمالي إسرائيل، للتحذير من قصف صاروخي أُطلق من جنوبي لبنان.ونُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الصواريخ المنطلقة من جنوبي لبنان.وأظهرت المقاطع اشتعال النيران في الناصرة شمالي إسرائيل، بعد سقوط الصواريخ.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على تطبيق "تلغرام"، إنه "تم رصد نحو 10 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض معظم القذائف وسقط صاروخ في المنطقة، والحادث قيد المراجعة".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أنه قصف نحو 290 هدفا خلال اليوم الماضي، بما في ذلك آلاف منصات الإطلاق والبنية التحتية لـ"حزب الله".ولفت الجيش الإسرائيلي، إلى أنه شنّ سلسلة إضافية من الضربات، قصف خلالها نحو 110 أهداف تابعة لـ"حزب الله"، بما في ذلك منصات الإطلاق والبنية التحتية في مناطق متعددة بجنوب لبنان، بحسب قوله.ومن جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، قُتل فيها إبراهيم عقيل، الرجل الثاني في "حزب الله"، وهو عضو في "المجلس الجهادي" وهو أعلى مجلس عسكري تابع لـ"حزب الله"، وقائد قوة "الرضوان".

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