https://sarabic.ae/20240919/برلماني-لبناني-لـ-سبوتنيك-ما-أقدمت-عليه-إسرائيل-جريمة-حرب-والمجتمع-الدولي-يتحمل-المسؤولية-1092909621.html

برلماني لبناني لـ "سبوتنيك": ما أقدمت عليه إسرائيل جريمة حرب والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

برلماني لبناني لـ "سبوتنيك": ما أقدمت عليه إسرائيل جريمة حرب والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

سبوتنيك عربي

قال النائب قاسم هاشم، عضو مجلس النواب اللبناني، إن ما أقدمت عليه إسرائيل اليوميين الماضيين من تفجيرات جريمة حرب بكل المواصفات. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T19:00+0000

2024-09-19T19:00+0000

2024-09-19T19:00+0000

لبنان

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار حزب الله

إسرائيل

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092815695_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_810cd4e2b30f8b41f87e3de49ac29399.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الكيان الذي اغتصب أرض فلسطين وهجّر شعب من وطنه، ولم يترك قطرا عربيا إلا واعتدى عليه، ليس مستغربا أن يقدم على ذلك، ولبنان عانى من عدوانية وهمجية هذا الكيان منذ إنشائه.وتابع: "العمليات الإجرامية التي شاهدها العالم في الأيام الماضية يؤكد الطبيعية الهمجية لإسرائيل، والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وليس مستغربا على كيان منفلت من كل القيم والأعراف الأخلاقية والإنسانية أن يتجاوز المستوى العسكري للمقاومة ليستهدف المدنيين، وكل قطاعات المجتمع المدني".وقال: "أمام هذا الإجرام فإن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية، حيث أن دعمه واحتضانه للكيان الإسرائيلي جعله يتصرف بإجرام، بعيدا عن أي محاسبة، لهذا اجتماع مجلس الأمن الدولي سيكشف هذه المنظمة الدولية، وكل من يتهرب من وضع الأمور في نصابها.وتابع: "يجب ألا تقف الأمور عند الإدانة العادية لأن ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، هي الممارسات الصهيونية وعلى العالم أن يضع حدا للعدوانية الإسرائيلية".وأقر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الحزب تعرض إلى ضربة كبيرة وغير مسبوقة على المستويين الأمني والإنساني، مؤكدًا أن الحزب سيتجاوز هذا الامتحان برؤوس مرفوعة.وقال نصر الله إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أجهزة "البيجر" تجاوزت كل الضوابط والخطوط الحمراء، مؤكدًا أن هذه الهجمات ترقى إلى إعلان حرب.وأكد نصر الله: "العدو لديه التفوق على الجانب التكنولوجي لأنه يحظى بدعم أمريكا والناتو".وأضاف نصر الله أن هناك ضغط كبير على المستشفيات في لبنان بعد الهجمات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأرقام الحقيقية لضحايا الهجمات الإسرائيلية ستظهر مع مرور الوقت.وأوضح أن إسرائيل استهدفت قتل 5 آلاف شخص في دقيقتين على مدى يومين متتاليين.وتابع: "ما جرى قد يكون غير مسبوق على مستوى المنطقة والعالم... تعرضنا إلى ضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان والمقاومة".ووصف الأمين العام لـ"حزب الله" الأيام الماضية بأنها كانت ثقيلة ودامية.يُذكر أن أجهزة "بيجر" انفجرت في أجزاء مختلفة من لبنان، يومي الثلاثاء والأربعاء، وأصيب ما يصل إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وتوفي 37. ولم يعرف بعد سبب التفجير المتزامن لعشرات الأجهزة. واتهم "حزب الله" والسلطات اللبنانية إسرائيل في الحادث.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.إلا أن حدة التوترات تصاعدت، في الآونة الأخيرة، إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان.وتتزايد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240919/ما-هي-فرص-اختراق-الهواتف-الذكية-بعد-تفجيرات-البيجر-الأخيرة-في-لبنان-1092901410.html

https://sarabic.ae/20240919/الأجهزة-اللاسلكية-التي-انفجرت-في-لبنان-1092894387.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, إسرائيل, حصري