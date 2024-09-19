https://sarabic.ae/20240919/الأجهزة-اللاسلكية-التي-انفجرت-في-لبنان-1092894387.html
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
سبوتنيك عربي
شهد لبنان تفجير أعداد كبيرة من أجهزة النداء الآلي "بيجر" وأنواع أخرى من وسائل الاتصال اللاسلكي، التي خلفت عشرات القتلى وآلاف المصابين. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:14+0000
2024-09-19T13:14+0000
2024-09-19T13:15+0000
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وسلط ذلك الضوء على تاريخ استخدامات تلك الأجهزة والشركات المصنعة لها وسط اتهامات بتورط بعضها في المسؤولية عن عمليات التفجير.
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انفوجرافيك, инфографика
الأجهزة اللاسلكية التي انفجرت في لبنان
13:14 GMT 19.09.2024 (تم التحديث: 13:15 GMT 19.09.2024)
شهد لبنان تفجير أعداد كبيرة من أجهزة النداء الآلي "بيجر" وأنواع أخرى من وسائل الاتصال اللاسلكي، التي خلفت عشرات القتلى وآلاف المصابين.
وسلط ذلك الضوء على تاريخ استخدامات تلك الأجهزة والشركات المصنعة لها وسط اتهامات بتورط بعضها في المسؤولية عن عمليات التفجير.