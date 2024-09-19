https://sarabic.ae/20240919/إسرائيل-تقدم-مقترح-الممر-الآمن-للوسطاء-يتضمن-مصير-السنوار-1092876282.html

إسرائيل تقدم مقترح "الممر الآمن" للوسطاء يتضمن مصير السنوار

إسرائيل تقدم مقترح "الممر الآمن" للوسطاء يتضمن مصير السنوار

سبوتنيك عربي

ستقدم إسرائيل اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، للوسطاء يتضمن مصير رئيس مكتب حركة حماس السياسي يحيى السنوار. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T06:51+0000

2024-09-19T06:51+0000

2024-09-19T06:51+0000

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "إسرائيل تعد مقترحا جديدا ستقدمه إلى الوسطاء يقضي بإعادة جميع المختطفين دفعة واحدة".ووفقا لها فيتضمن المقترح إطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين، ونزع سلاح القطاع، وتطبيق اتفاق سلام شامل مع إيجاد آلية سيطرة أخرى في غزة ونهاية الحربوعلق مسؤول إسرائيلي كبير للإذاعة: "في ضوء الصعوبات التي تواجهها المتعددة والوقت الذي يمر ويشكل خطرا على المختطفين نهدف لوضع "خط ثانوية" (الخطة ب) من عدة مراحل وتختصر المراحل وكلها، بصفقة أسرع يمكن أن تحدث إذا خرج السنوار وتنتهى الحرب".وأوضح أن هذا المقترح سيسمح لنا بتحقيق أهداف الحرب وسيسمح لقيادة حماس في غزة من المغادرة إلى مكان آمن.وبحسب مصادر هيئة البث، فإن الاقتراح سُمي "صفقة الممر الآمن".ولا تزال إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي من أهداف الحرب التي بدأتها في قطاع غزة منذ نحو عام وأبرزها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.وتحاول إسرائيل منذ بدء حرب غزة، الوصول إلى السنوار لاستخدامه في الترويج للنصر في غزة، ورغم ذلك لم تتمكن حتى الآن من الوصول إليه، لكن مسؤوليها ومنهم وزير الدفاع يوآف غالانت يقول إنه سيصل إلى السنوار بمجرد ارتكابه خطأ واحد يقود إلى مكانه، مؤكدا أنه ليس محصنا.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 95 ألفا آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال."كل مرة ينجح في الهروب"... إسرائيل تشكل وحدة خاصة لاغتيال السنوار"لولاه لنجح اغتياله".. ما الذي يساعد يحيى السنوار في النجاة حتى الآن؟

https://sarabic.ae/20240916/السنوار-يوجه-رسالة-إلى-الحوثي-بعد-تدشين-أنصار-الله-المرحلة-الخامسة-من-عملياتهم-ضد-إسرائيل-1092786494.html

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قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل