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"كل مرة ينجح في الهروب"... إسرائيل تشكل وحدة خاصة لاغتيال السنوار
"كل مرة ينجح في الهروب"... إسرائيل تشكل وحدة خاصة لاغتيال السنوار
سبوتنيك عربي
أنشأ جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) وحدة خاصة لتعقب واغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الذي تعتبره إسرائيل "العقل... 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T09:15+0000
2024-09-15T09:15+0000
طوفان الأقصى
إسرائيل
حركة حماس
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وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير أمس السبت، أن "هذه الوحدة تعمل على مدار الساعة، منذ بداية الحرب على غزة"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.ووفقًا للتقرير، تُخصص إسرائيل موارد هائلة لملاحقة السنوار، ولكن رغم الجهود المكثفة، فإنه يفلت في كل مرة من الاستهداف بفارق ساعات.وذكّرت القناة، بتصريح سابق للجنرال دان غولدفوس، قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، بأن وحدات من الجيش الإسرائيلي اقتربت من السنوار، حيث عثروا في أحد الأنفاق على أسلحة وأموال، وكانت قهوته ما زالت ساخنة.وأشارت القناة إلى أن السنوار تخلى عن استخدام الهواتف والوسائل الإلكترونية، معتمداً على شبكة مراسلين لإدارة العمليات العسكرية لـ"حماس".وتعتبر إسرائيل، السنوار، العقل المدبر لهجوم "طوفان الأقصى"، الذي تسبب بخسائر بشرية وعسكرية كبيرة لتل أبيب، وأثّر سلبا على سمعة أجهزتها الأمنية والاستخبارية على المستوى الدولي.وكانت حركة حماس، قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، اختيار يحيى السنوار، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في هجوم نُسب إلى إسرائيل بالعاصمة الإيرانية طهران، في يوليو/تموز الماضي.وتؤكد إسرائيل أن "القضاء على السنوار يُعد من أبرز أهداف حملتها العسكرية الحالية على غزة".ورغم اختفائه منذ بداية الحرب، ظهر يحيى السنوار، في مناسبات عدة، عبر رسائل وبيانات رسمية، كان آخرها أمس السبت، حيث شكر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على دعمه في مواجهة إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240814/جنرال-إسرائيلي-وصلنا-إلى-مكان-السنوار-تحت-الأرض-وقهوته-كانت-لا-تزال-ساخنة-1091742584.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, حركة حماس, غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

"كل مرة ينجح في الهروب"... إسرائيل تشكل وحدة خاصة لاغتيال السنوار

09:15 GMT 15.09.2024
© AP Photo / Adel Hanaيحيى السنوار رئيس "حركة حماس"
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أنشأ جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي (الشاباك) وحدة خاصة لتعقب واغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، الذي تعتبره إسرائيل "العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى".
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، في تقرير أمس السبت، أن "هذه الوحدة تعمل على مدار الساعة، منذ بداية الحرب على غزة"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقًا للتقرير، تُخصص إسرائيل موارد هائلة لملاحقة السنوار، ولكن رغم الجهود المكثفة، فإنه يفلت في كل مرة من الاستهداف بفارق ساعات.
وذكّرت القناة، بتصريح سابق للجنرال دان غولدفوس، قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، بأن وحدات من الجيش الإسرائيلي اقتربت من السنوار، حيث عثروا في أحد الأنفاق على أسلحة وأموال، وكانت قهوته ما زالت ساخنة.
وأشارت القناة إلى أن السنوار تخلى عن استخدام الهواتف والوسائل الإلكترونية، معتمداً على شبكة مراسلين لإدارة العمليات العسكرية لـ"حماس".
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
جنرال إسرائيلي: وصلنا إلى مكان السنوار تحت الأرض وقهوته كانت لا تزال ساخنة
14 أغسطس, 15:43 GMT
وتعتبر إسرائيل، السنوار، العقل المدبر لهجوم "طوفان الأقصى"، الذي تسبب بخسائر بشرية وعسكرية كبيرة لتل أبيب، وأثّر سلبا على سمعة أجهزتها الأمنية والاستخبارية على المستوى الدولي.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت في أغسطس/آب الماضي، اختيار يحيى السنوار، رئيسا لمكتبها السياسي، خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل في هجوم نُسب إلى إسرائيل بالعاصمة الإيرانية طهران، في يوليو/تموز الماضي.
وتؤكد إسرائيل أن "القضاء على السنوار يُعد من أبرز أهداف حملتها العسكرية الحالية على غزة".
ورغم اختفائه منذ بداية الحرب، ظهر يحيى السنوار، في مناسبات عدة، عبر رسائل وبيانات رسمية، كان آخرها أمس السبت، حيث شكر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على دعمه في مواجهة إسرائيل.
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