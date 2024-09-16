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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
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05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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قوانين الاقتصاد
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
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https://sarabic.ae/20240916/لولاه-لنجح-اغتياله-ما-الذي-يساعد-يحيى-السنوار-في-النجاة-حتى-الآن-1092785383.html
"لولاه لنجح اغتياله".. ما الذي يساعد يحيى السنوار في النجاة حتى الآن؟
"لولاه لنجح اغتياله".. ما الذي يساعد يحيى السنوار في النجاة حتى الآن؟
سبوتنيك عربي
لا تزال إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي من أهداف الحرب التي بدأتها في قطاع غزة منذ نحو عام وأبرزها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ورئيس مكتبها... 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T14:38+0000
2024-09-16T14:38+0000
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ورغم كل ما تملكه تل أبيب من وسائل متطورة لتتبع أنظمة الاتصال داخل قطاع غزة، إلا أن السنوار لا يزال قادرا على قيادة الحركة بكفاءة وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بصورة شبه يومية، مما يعني أنه يستخدم نظام اتصالات لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليه حتى الآن.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن السنوار يستخدم نظام اتصالات بدائي يفشل محاولات الاستخبارات الإسرائيلية للوصول إليه، مشيرة إلى أنه تجنب إجراء مكالمات أو رسائل نصية أو أي وسائل اتصال إلكترونية يمكن تعقبها.ولفتت إلى أن السنوار استخدم أساليب اتصال معقدة تشمل رسل ورموز وملاحظات كتابية لتوجيه عمليات الحركة من داخل الأنفاق.لكن إسرائيل لم تعلق على تلك هذه التقارير كما رفضت حماس التعليق أيضا، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية التي أشارت إلى أن السنوار كان يستخدم هذا الأسلوب خلال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار، حيث كان رسائل السنوار تنتقل لشخص موثوق داخل الحركة ثم إلى عدة رسل حتى تصل إلى الوسيط العربي بطريقة أو بأخرى.وبعد مقتل القيادي في "حماس" صالح العاروري، تحول السنوار تماما إلى الملاحظات المكتوبة والاتصالات الشفوية، بحسب وسائل الإعلام، التي أشارت إلى أنه كان يستخدم في بعض الأوقات تسجيلات صوتية يتم نقلها داخل دائرة صغيرة من المساعدين.وتقول وسائل الإعلام إن هذه الأمر تسبب في بطء المفاوضات في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان كانت الرسائل والردود تصل في الوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر تكتيكيا أو ناتجا عن نظام صارم في تبادل الرسائل.وتحاول إسرائيل منذ بدء حرب غزة، الوصول إلى السنوار لاستخدامه في الترويج للنصر في غزة، ورغم ذلك لم تتمكن حتى الآن من الوصول إليه، لكن مسؤوليها ومنهم وزير الدفاع يوآف غالانت يقول إنه سيصل إلى السنوار بمجرد ارتكابه خطأ واحد يقود إلى مكانه، مؤكدا أنه ليس محصنا.يذكر أن السنوار تولى قيادة حماس في أغسطس/ آب الماضي، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله في إيران، في يوليو/ تموز الماضي.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 95 ألفا آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240915/كل-مرة-ينجح-في-الهروب-إسرائيل-تشكل-وحدة-خاصة-لاغتيال-السنوار-1092730926.html
https://sarabic.ae/20240911/السنوار-يبعث--بأول-رسالة-إلى-زعيم-عربي-شعبنا-حالم-بالتحرير-والعودة-1092600377.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"لولاه لنجح اغتياله".. ما الذي يساعد يحيى السنوار في النجاة حتى الآن؟

14:38 GMT 16.09.2024
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبر
لا تزال إسرائيل عاجزة عن تحقيق أي من أهداف الحرب التي بدأتها في قطاع غزة منذ نحو عام وأبرزها القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ورئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.
ورغم كل ما تملكه تل أبيب من وسائل متطورة لتتبع أنظمة الاتصال داخل قطاع غزة، إلا أن السنوار لا يزال قادرا على قيادة الحركة بكفاءة وتكبيد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بصورة شبه يومية، مما يعني أنه يستخدم نظام اتصالات لم تتمكن إسرائيل من الوصول إليه حتى الآن.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
"كل مرة ينجح في الهروب"... إسرائيل تشكل وحدة خاصة لاغتيال السنوار
أمس, 09:15 GMT
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن السنوار يستخدم نظام اتصالات بدائي يفشل محاولات الاستخبارات الإسرائيلية للوصول إليه، مشيرة إلى أنه تجنب إجراء مكالمات أو رسائل نصية أو أي وسائل اتصال إلكترونية يمكن تعقبها.
ولفتت إلى أن السنوار استخدم أساليب اتصال معقدة تشمل رسل ورموز وملاحظات كتابية لتوجيه عمليات الحركة من داخل الأنفاق.
لكن إسرائيل لم تعلق على تلك هذه التقارير كما رفضت حماس التعليق أيضا، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية التي أشارت إلى أن السنوار كان يستخدم هذا الأسلوب خلال المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار، حيث كان رسائل السنوار تنتقل لشخص موثوق داخل الحركة ثم إلى عدة رسل حتى تصل إلى الوسيط العربي بطريقة أو بأخرى.
وبعد مقتل القيادي في "حماس" صالح العاروري، تحول السنوار تماما إلى الملاحظات المكتوبة والاتصالات الشفوية، بحسب وسائل الإعلام، التي أشارت إلى أنه كان يستخدم في بعض الأوقات تسجيلات صوتية يتم نقلها داخل دائرة صغيرة من المساعدين.
وتقول وسائل الإعلام إن هذه الأمر تسبب في بطء المفاوضات في بعض الأحيان، لكن في بعض الأحيان كانت الرسائل والردود تصل في الوقت المحدد، مشيرة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الأمر تكتيكيا أو ناتجا عن نظام صارم في تبادل الرسائل.
يحيى السنوار رئيس حركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
السنوار يبعث بأول رسالة إلى زعيم عربي... شعبنا حالم بالتحرير والعودة
11 سبتمبر, 07:41 GMT
وتحاول إسرائيل منذ بدء حرب غزة، الوصول إلى السنوار لاستخدامه في الترويج للنصر في غزة، ورغم ذلك لم تتمكن حتى الآن من الوصول إليه، لكن مسؤوليها ومنهم وزير الدفاع يوآف غالانت يقول إنه سيصل إلى السنوار بمجرد ارتكابه خطأ واحد يقود إلى مكانه، مؤكدا أنه ليس محصنا.
يذكر أن السنوار تولى قيادة حماس في أغسطس/ آب الماضي، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك إسماعيل هنية، الذي تم اغتياله في إيران، في يوليو/ تموز الماضي.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما تسبب في مقتل أكثر من41 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 95 ألفا آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله": هجوم "أنصار الله" على إسرائيل كشف ضعفها06:11 GMT
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