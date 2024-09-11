https://sarabic.ae/20240911/السنوار-يبعث--بأول-رسالة-إلى-زعيم-عربي-شعبنا-حالم-بالتحرير-والعودة-1092600377.html

السنوار يبعث بأول رسالة إلى زعيم عربي... شعبنا حالم بالتحرير والعودة

السنوار يبعث بأول رسالة إلى زعيم عربي... شعبنا حالم بالتحرير والعودة

سبوتنيك عربي

بعث رئيس حركة حماس، يحيى السنوار، برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة تجديد الثقة به ونجاح الاستحقاق الانتخابي الجزائري. 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T07:41+0000

2024-09-11T07:41+0000

2024-09-11T07:41+0000

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وأكد السنوار، حسب الموقع الرسمي لحركة حماس، أنه "يبعث برسالته في ظل ملحمة "طوفان الأقصى" التي يسطرها الشعب الفلسطيني ومقاومته بكل بسالة، وفي ظل حرب الإبادة وهمجية الاحتلال بغزة واعتداءاته على كل فلسطين".وجدد رئيس الحركة تثمينه للدور الجزائري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه في المحافل الدولية، كما تطلع إلى "استمرار وتطوير هذا الدور الداعم والمساند لشعبنا في كافة المجالات لتعزيز صموده ومقاومته، وصولاً لوقف العدوان الغاشم ودحر الاحتلال وتحقيق حلم شعبنا بالتحرير والعودة كما تحرر الشعب الجزائري العظيم، وإقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.

https://sarabic.ae/20240819/الرئيس-الجزائري-يثير-تفاعلا-بتصريح-الجيش-جاهز-إذا-فتحوا-الحدود-مع-غزة-فيديو-1091877542.html

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