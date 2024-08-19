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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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الرئيس الجزائري يثير تفاعلا بتصريح "الجيش جاهز إذا فتحوا الحدود مع غزة".. فيديو
الرئيس الجزائري يثير تفاعلا بتصريح "الجيش جاهز إذا فتحوا الحدود مع غزة".. فيديو
سبوتنيك عربي
أدلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتصريحات أثارت تفاعلا عبر مواقع التواصل، بشأن جاهزية جيش بلاده للدخول إلى غزة، في حال أن تم فتح حدودها. 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T06:39+0000
2024-08-19T06:39+0000
عبد المجيد تبون
الجزائر
مصر
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وقال في كلمة له، أمس الأحد، خلال حملته الانتخابية في مدينة قسنطينة: "مثلما يقول الحديث الشريف: من يرى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان... لا نتخل عن فلسطين بصفة عامة وعن غزة بصفة خاصة".وتابع تبون: "أقسم بالله، لو ساعدونا وحلوا الحدود بين مصر وغزة ما عندنا أحد يهرب، الجيش جاهز، بمجرد ما يفتحوا الحدود ويسمحوا لحافلاتنا وشاحناتنا بالدخول، سنبني 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما، وسنرسل مئات الأطباء، وسنساعد في إعادة بناء ما دُمر من طرف الصهاينة".وواصل: "سبق وقلتها، فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا نحن، ربما البعض ينسى ويقول: هذا التلاحم بين فلسطين والجزائر بلا معنى في ظل البعد... لسنا بعيدين، البعد فقط في المسافة لكن القلوب عند بعضها".واعتبر عدد ممن تابعوا تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشأن فتح الحدود هي "رسالة إلى مصر".وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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عبد المجيد تبون, الجزائر, مصر, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى
عبد المجيد تبون, الجزائر, مصر, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, طوفان الأقصى

الرئيس الجزائري يثير تفاعلا بتصريح "الجيش جاهز إذا فتحوا الحدود مع غزة".. فيديو

06:39 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Fateh Guidoumعبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري المنتتخب، 12 ديسمبر2019
© AP Photo / Fateh Guidoum
تابعنا عبر
أدلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتصريحات أثارت تفاعلا عبر مواقع التواصل، بشأن جاهزية جيش بلاده للدخول إلى غزة، في حال أن تم فتح حدودها.
وقال في كلمة له، أمس الأحد، خلال حملته الانتخابية في مدينة قسنطينة: "مثلما يقول الحديث الشريف: من يرى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان... لا نتخل عن فلسطين بصفة عامة وعن غزة بصفة خاصة".
وتابع تبون: "أقسم بالله، لو ساعدونا وحلوا الحدود بين مصر وغزة ما عندنا أحد يهرب، الجيش جاهز، بمجرد ما يفتحوا الحدود ويسمحوا لحافلاتنا وشاحناتنا بالدخول، سنبني 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما، وسنرسل مئات الأطباء، وسنساعد في إعادة بناء ما دُمر من طرف الصهاينة".
وواصل: "سبق وقلتها، فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا نحن، ربما البعض ينسى ويقول: هذا التلاحم بين فلسطين والجزائر بلا معنى في ظل البعد... لسنا بعيدين، البعد فقط في المسافة لكن القلوب عند بعضها".
واعتبر عدد ممن تابعوا تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشأن فتح الحدود هي "رسالة إلى مصر".
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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