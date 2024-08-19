https://sarabic.ae/20240819/الرئيس-الجزائري-يثير-تفاعلا-بتصريح-الجيش-جاهز-إذا-فتحوا-الحدود-مع-غزة-فيديو-1091877542.html

الرئيس الجزائري يثير تفاعلا بتصريح "الجيش جاهز إذا فتحوا الحدود مع غزة".. فيديو

الرئيس الجزائري يثير تفاعلا بتصريح "الجيش جاهز إذا فتحوا الحدود مع غزة".. فيديو

سبوتنيك عربي

أدلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتصريحات أثارت تفاعلا عبر مواقع التواصل، بشأن جاهزية جيش بلاده للدخول إلى غزة، في حال أن تم فتح حدودها. 19.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-19T06:39+0000

2024-08-19T06:39+0000

2024-08-19T06:39+0000

عبد المجيد تبون

الجزائر

مصر

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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وقال في كلمة له، أمس الأحد، خلال حملته الانتخابية في مدينة قسنطينة: "مثلما يقول الحديث الشريف: من يرى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان... لا نتخل عن فلسطين بصفة عامة وعن غزة بصفة خاصة".وتابع تبون: "أقسم بالله، لو ساعدونا وحلوا الحدود بين مصر وغزة ما عندنا أحد يهرب، الجيش جاهز، بمجرد ما يفتحوا الحدود ويسمحوا لحافلاتنا وشاحناتنا بالدخول، سنبني 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما، وسنرسل مئات الأطباء، وسنساعد في إعادة بناء ما دُمر من طرف الصهاينة".وواصل: "سبق وقلتها، فلسطين ليست قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا نحن، ربما البعض ينسى ويقول: هذا التلاحم بين فلسطين والجزائر بلا معنى في ظل البعد... لسنا بعيدين، البعد فقط في المسافة لكن القلوب عند بعضها".واعتبر عدد ممن تابعوا تصريحات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بشأن فتح الحدود هي "رسالة إلى مصر".وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الجزائر

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غزة

قطاع غزة

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