https://sarabic.ae/20241009/بحضور-بن-غفير-مشاهد-للـتنكيل-بأسرى-غزة-في-سجن-عوفر-1093570693.html
بحضور بن غفير.. مشاهد للـ"تنكيل" بأسرى غزة في سجن عوفر
بحضور بن غفير.. مشاهد للـ"تنكيل" بأسرى غزة في سجن عوفر
سبوتنيك عربي
عُرضت لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مشاهد على الهواء مباشرة للحظة "تعذيب وتنكيل" أسرى فلسطينيين في سجن عوفر، وذلك بإشراف وزير الأمن القومي... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T08:23+0000
2024-10-09T08:23+0000
2024-10-09T08:32+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
إسرائيل
العالم
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103598/93/1035989311_0:275:5363:3292_1920x0_80_0_0_c2bf1c4a1c077f39682216ec99b07cac.jpg
وبثت القناة 13 الإسرائيلية، مقطع فيديو صادم يكشف استمرار سلسلة "التعذيب والتنكيل" بالأسرى في سجن عوفر، والأخطر من ذلك هو ظهور الوزير بن غفير، مشاركا في اقتحام السجن ومرافقته للقوات أثناء تعذيب الأسرى.وقالت القناة مضيفة: "في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي 7 أكتوبر، قام الجنود الإسرائيليون والوحدات الخاصة بمداهمة الزنازين والتصدي لهذه المحاولة".وقالت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، إن "إدارة السجون الإسرائيلية فرضت جملة من الإجراءات التنكيلية الإضافية منذ بدء الحرب على غزة، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي".وقالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "ما تم نشره من مشاهد صادمة وثّقت عمليات اعتداء وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الصهيوني، وبإشراف وأوامر مباشرة من الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا المحتل النازي، وتأكيد مصور لطبيعية الظروف المأساوية التي يعيشها أسرانا داخل السجون".وأكدت "حماس" أن "بث هذه المشاهد بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر، هي محاولة فاشلة لمسح فشل الاحتلال وهيبته التي تهشمت، وذله وانكساره الذي تحقق على أيدي مقاومتنا الباسلة".
https://sarabic.ae/20241008/ناشطة-دولية-في-مجال-حقوق-الإنسان-تتحدث-عن-الفظائع-التي-شاهدتها-داخل-قطاع-غزة-1093560971.html
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103598/93/1035989311_304:0:5059:3566_1920x0_80_0_0_eb85d5ad33eb50780bb5114e60e59371.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
بحضور بن غفير.. مشاهد للـ"تنكيل" بأسرى غزة في سجن عوفر
08:23 GMT 09.10.2024 (تم التحديث: 08:32 GMT 09.10.2024)
عُرضت لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مشاهد على الهواء مباشرة للحظة "تعذيب وتنكيل" أسرى فلسطينيين في سجن عوفر، وذلك بإشراف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وبثت القناة 13 الإسرائيلية، مقطع فيديو صادم يكشف استمرار سلسلة "التعذيب والتنكيل" بالأسرى في سجن عوفر، والأخطر من ذلك هو ظهور الوزير بن غفير، مشاركا في اقتحام السجن ومرافقته للقوات أثناء تعذيب الأسرى.
وزعمت القناة أن "الأسرى من مقاتلي "حماس"، كانوا يخططون لأعمال شغب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لـ7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)".
وقالت القناة مضيفة: "في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي 7 أكتوبر، قام الجنود الإسرائيليون والوحدات الخاصة بمداهمة الزنازين والتصدي لهذه المحاولة".
وقالت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" الفلسطينية، إن "إدارة السجون الإسرائيلية فرضت جملة من الإجراءات التنكيلية الإضافية منذ بدء الحرب على غزة، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي".
وقالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "ما تم نشره من مشاهد صادمة وثّقت عمليات اعتداء وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الصهيوني، وبإشراف وأوامر مباشرة من الوزير الإرهابي إيتمار بن غفير، يكشف الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا المحتل النازي، وتأكيد مصور لطبيعية الظروف المأساوية التي يعيشها أسرانا داخل السجون".
وأكدت "حماس" أن "بث هذه المشاهد بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر، هي محاولة فاشلة لمسح فشل الاحتلال وهيبته التي تهشمت، وذله وانكساره الذي تحقق على أيدي مقاومتنا الباسلة".