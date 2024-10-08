https://sarabic.ae/20241008/ناشطة-دولية-في-مجال-حقوق-الإنسان-تتحدث-عن-الفظائع-التي-شاهدتها-داخل-قطاع-غزة-1093560971.html
ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة
ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشفت المتطوعة الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فاليريا كورتيز، لوكالة "سبوتنيك"، عن الفظائع التي شاهدتها في قطاع غزة، أحد الأماكن الأكثر تأثراً بالصراع... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T18:37+0000
2024-10-08T18:37+0000
2024-10-08T18:37+0000
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وأمضت كورتيز سنوات إلى جانب سكان غزة، وقامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومرافقة المزارعين والصيادين الفلسطينيين في خضم الهجمات الإسرائيلية.المدينة التي تقاوموصلت كورتيز إلى غزة لأول مرة في عام 2014، متغلبة على العديد من العقبات، خاصة وأن الدخول إلى القطاع كان "خاضعًا لسيطرة ومقيدا من قبل السلطات الإسرائيلية" لعقود من الزمن، واعترفت الناشطة الفنزويلية بأن توقعاتها من الشعب الفلسطيني تختلف عن الواقع الذي كانت تواجهه.شهود عيان على "الإبادة الجماعية"القصة الأصعب والمؤثرة التي قدمتها فاليريا كورتيز هي شهادتها عن أيام "الإبادة الجماعية" في غزة عام 2014، وروت إحدى أصعب التجارب التي مرت بها أثناء مساعدة ضحايا القصف الإسرائيلي.وتابعت: "حدثت لي أسوأ تجربة وهي أنني رأيت طفلا صغيرا يموت بين ذراعي في سيارة الإسعاف، وأحشاؤه خارجة، وعائلته تبكي وتصرخ من حوله".المقاومة هي السبيل الوحيد للخروجوأوضحت كورتيز أن الطريق الوحيد لتحرير الشعب الفلسطيني هي المقاومة، وتصر كورتيز طوال المقابلة على أن "الصهيونية، مثل النازية، لا تفهم أي لغة أخرى غير لغة السلاح".الوحشية الإسرائيلية واللامبالاة الدوليةولفتت إلى أن أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في رواية كورتيز هو الإفلات من العقاب الذي تصرفت به إسرائيل على مر السنين.وختمت، قائلة: "الإفلات من العقاب الذي يعمل به الجيش الإسرائيلي يسمح بتكاثر الهمجية، مما يسمح بحدوث فظائع لا يمكن تصورها".
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حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة
ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة
حصري
كشفت المتطوعة الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فاليريا كورتيز، لوكالة "سبوتنيك"، عن الفظائع التي شاهدتها في قطاع غزة، أحد الأماكن الأكثر تأثراً بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأمضت كورتيز سنوات إلى جانب سكان غزة، وقامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومرافقة المزارعين والصيادين الفلسطينيين في خضم الهجمات الإسرائيلية.
وصلت كورتيز إلى غزة لأول مرة في عام 2014، متغلبة على العديد من العقبات، خاصة وأن الدخول إلى القطاع كان "خاضعًا لسيطرة ومقيدا من قبل السلطات الإسرائيلية" لعقود من الزمن، واعترفت الناشطة الفنزويلية بأن توقعاتها من الشعب الفلسطيني تختلف عن الواقع الذي كانت تواجهه.
وقالت لوكالة "سبوتنيك": "كانت لدي فكرة مسبقة عن أهل غزة على أنهم شعب متشدد لا يثق في نفسه، ولكنني فوجئت بسرور، لأن كل شيء هو عكس ذلك تماما، الألم لم يقسِ قلوبهم؛ بل على العكس من ذلك، فقد أيقظ شعوراً بالتضامن في جميع أنحاء المجتمع".
شهود عيان على "الإبادة الجماعية"
القصة الأصعب والمؤثرة التي قدمتها فاليريا كورتيز هي شهادتها عن أيام "الإبادة الجماعية" في غزة عام 2014، وروت إحدى أصعب التجارب التي مرت بها أثناء مساعدة ضحايا القصف الإسرائيلي.
وقالت: "لقد رأيت أفضل وأسوأ ما في الإنسانية، رأيت أناسا يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، ورأيت الأسوأ، الطائرات الأمريكية تسقط الصواريخ على المدارس والمستشفيات والمنازل والأطفال الذين يلعبون في الشارع".
وتابعت: "حدثت لي أسوأ تجربة وهي أنني رأيت طفلا صغيرا يموت بين ذراعي في سيارة الإسعاف، وأحشاؤه خارجة، وعائلته تبكي وتصرخ من حوله".
المقاومة هي السبيل الوحيد للخروج
وأوضحت كورتيز أن الطريق الوحيد لتحرير الشعب الفلسطيني هي المقاومة، وتصر كورتيز طوال المقابلة على أن "الصهيونية، مثل النازية، لا تفهم أي لغة أخرى غير لغة السلاح".
وقالت: "سيتم إيقاف الصهيونية بنفس الطريقة التي تم بها إيقاف النازيين، من خلال قتالهم، إنهم غير قادرين على الفهم. الشعب الفلسطيني على حق، لكنه لا يستطيع الدفاع عن هذا الحق إلا بالقوة".
الوحشية الإسرائيلية واللامبالاة الدولية
ولفتت إلى أن أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في رواية كورتيز هو الإفلات من العقاب الذي تصرفت به إسرائيل على مر السنين.
وقالت: "لقد قتلت أكثر من 10% من سكان غزة، ودُفنت آلاف العائلات بأكملها تحت الأنقاض لأنها (القوات الإسرائيلية) لم تسمح لفرق الإنقاذ بالتواجد هناك".
وختمت، قائلة: "الإفلات من العقاب الذي يعمل به الجيش الإسرائيلي يسمح بتكاثر الهمجية، مما يسمح بحدوث فظائع لا يمكن تصورها".