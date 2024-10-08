ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة

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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد عام على طوفان الأقصى والمواجهة مستمرة
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
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مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
11:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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أبرز الملفات أمام الرئيس قيس سعيد بعد فوزه في انتخابات رئاسة تونس
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ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة
ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة
سبوتنيك عربي
كشفت المتطوعة الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فاليريا كورتيز، لوكالة "سبوتنيك"، عن الفظائع التي شاهدتها في قطاع غزة، أحد الأماكن الأكثر تأثراً بالصراع... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T18:37+0000
2024-10-08T18:37+0000
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وأمضت كورتيز سنوات إلى جانب سكان غزة، وقامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومرافقة المزارعين والصيادين الفلسطينيين في خضم الهجمات الإسرائيلية.المدينة التي تقاوموصلت كورتيز إلى غزة لأول مرة في عام 2014، متغلبة على العديد من العقبات، خاصة وأن الدخول إلى القطاع كان "خاضعًا لسيطرة ومقيدا من قبل السلطات الإسرائيلية" لعقود من الزمن، واعترفت الناشطة الفنزويلية بأن توقعاتها من الشعب الفلسطيني تختلف عن الواقع الذي كانت تواجهه.شهود عيان على "الإبادة الجماعية"القصة الأصعب والمؤثرة التي قدمتها فاليريا كورتيز هي شهادتها عن أيام "الإبادة الجماعية" في غزة عام 2014، وروت إحدى أصعب التجارب التي مرت بها أثناء مساعدة ضحايا القصف الإسرائيلي.وتابعت: "حدثت لي أسوأ تجربة وهي أنني رأيت طفلا صغيرا يموت بين ذراعي في سيارة الإسعاف، وأحشاؤه خارجة، وعائلته تبكي وتصرخ من حوله".المقاومة هي السبيل الوحيد للخروجوأوضحت كورتيز أن الطريق الوحيد لتحرير الشعب الفلسطيني هي المقاومة، وتصر كورتيز طوال المقابلة على أن "الصهيونية، مثل النازية، لا تفهم أي لغة أخرى غير لغة السلاح".الوحشية الإسرائيلية واللامبالاة الدوليةولفتت إلى أن أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في رواية كورتيز هو الإفلات من العقاب الذي تصرفت به إسرائيل على مر السنين.وختمت، قائلة: "الإفلات من العقاب الذي يعمل به الجيش الإسرائيلي يسمح بتكاثر الهمجية، مما يسمح بحدوث فظائع لا يمكن تصورها".
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https://sarabic.ae/20240926/قيادي-في-حماس-ينفي-الاتفاق-مع-فتح-على-إدارة-غزة-من-قبل-السلطة-الفلسطينية-1093143295.html
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حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة
حصري, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, غزة

ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة

18:37 GMT 08.10.2024
© Photo / فاليريا كورتيسفاليريا كورتيس
فاليريا كورتيس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Photo / فاليريا كورتيس
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حصري
كشفت المتطوعة الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فاليريا كورتيز، لوكالة "سبوتنيك"، عن الفظائع التي شاهدتها في قطاع غزة، أحد الأماكن الأكثر تأثراً بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأمضت كورتيز سنوات إلى جانب سكان غزة، وقامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومرافقة المزارعين والصيادين الفلسطينيين في خضم الهجمات الإسرائيلية.

المدينة التي تقاوم

وصلت كورتيز إلى غزة لأول مرة في عام 2014، متغلبة على العديد من العقبات، خاصة وأن الدخول إلى القطاع كان "خاضعًا لسيطرة ومقيدا من قبل السلطات الإسرائيلية" لعقود من الزمن، واعترفت الناشطة الفنزويلية بأن توقعاتها من الشعب الفلسطيني تختلف عن الواقع الذي كانت تواجهه.
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وقالت لوكالة "سبوتنيك": "كانت لدي فكرة مسبقة عن أهل غزة على أنهم شعب متشدد لا يثق في نفسه، ولكنني فوجئت بسرور، لأن كل شيء هو عكس ذلك تماما، الألم لم يقسِ قلوبهم؛ بل على العكس من ذلك، فقد أيقظ شعوراً بالتضامن في جميع أنحاء المجتمع".

شهود عيان على "الإبادة الجماعية"

القصة الأصعب والمؤثرة التي قدمتها فاليريا كورتيز هي شهادتها عن أيام "الإبادة الجماعية" في غزة عام 2014، وروت إحدى أصعب التجارب التي مرت بها أثناء مساعدة ضحايا القصف الإسرائيلي.
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وقالت: "لقد رأيت أفضل وأسوأ ما في الإنسانية، رأيت أناسا يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين، ورأيت الأسوأ، الطائرات الأمريكية تسقط الصواريخ على المدارس والمستشفيات والمنازل والأطفال الذين يلعبون في الشارع".

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وتابعت: "حدثت لي أسوأ تجربة وهي أنني رأيت طفلا صغيرا يموت بين ذراعي في سيارة الإسعاف، وأحشاؤه خارجة، وعائلته تبكي وتصرخ من حوله".

المقاومة هي السبيل الوحيد للخروج

وأوضحت كورتيز أن الطريق الوحيد لتحرير الشعب الفلسطيني هي المقاومة، وتصر كورتيز طوال المقابلة على أن "الصهيونية، مثل النازية، لا تفهم أي لغة أخرى غير لغة السلاح".
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وقالت: "سيتم إيقاف الصهيونية بنفس الطريقة التي تم بها إيقاف النازيين، من خلال قتالهم، إنهم غير قادرين على الفهم. الشعب الفلسطيني على حق، لكنه لا يستطيع الدفاع عن هذا الحق إلا بالقوة".

الوحشية الإسرائيلية واللامبالاة الدولية

ولفتت إلى أن أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في رواية كورتيز هو الإفلات من العقاب الذي تصرفت به إسرائيل على مر السنين.
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وقالت: "لقد قتلت أكثر من 10% من سكان غزة، ودُفنت آلاف العائلات بأكملها تحت الأنقاض لأنها (القوات الإسرائيلية) لم تسمح لفرق الإنقاذ بالتواجد هناك".

وختمت، قائلة: "الإفلات من العقاب الذي يعمل به الجيش الإسرائيلي يسمح بتكاثر الهمجية، مما يسمح بحدوث فظائع لا يمكن تصورها".
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