https://sarabic.ae/20241008/ناشطة-دولية-في-مجال-حقوق-الإنسان-تتحدث-عن-الفظائع-التي-شاهدتها-داخل-قطاع-غزة-1093560971.html

ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة

ناشطة دولية في مجال حقوق الإنسان تتحدث عن الفظائع التي شاهدتها داخل قطاع غزة

سبوتنيك عربي

كشفت المتطوعة الدولية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فاليريا كورتيز، لوكالة "سبوتنيك"، عن الفظائع التي شاهدتها في قطاع غزة، أحد الأماكن الأكثر تأثراً بالصراع... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T18:37+0000

2024-10-08T18:37+0000

2024-10-08T18:37+0000

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وأمضت كورتيز سنوات إلى جانب سكان غزة، وقامت بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومرافقة المزارعين والصيادين الفلسطينيين في خضم الهجمات الإسرائيلية.المدينة التي تقاوموصلت كورتيز إلى غزة لأول مرة في عام 2014، متغلبة على العديد من العقبات، خاصة وأن الدخول إلى القطاع كان "خاضعًا لسيطرة ومقيدا من قبل السلطات الإسرائيلية" لعقود من الزمن، واعترفت الناشطة الفنزويلية بأن توقعاتها من الشعب الفلسطيني تختلف عن الواقع الذي كانت تواجهه.شهود عيان على "الإبادة الجماعية"القصة الأصعب والمؤثرة التي قدمتها فاليريا كورتيز هي شهادتها عن أيام "الإبادة الجماعية" في غزة عام 2014، وروت إحدى أصعب التجارب التي مرت بها أثناء مساعدة ضحايا القصف الإسرائيلي.وتابعت: "حدثت لي أسوأ تجربة وهي أنني رأيت طفلا صغيرا يموت بين ذراعي في سيارة الإسعاف، وأحشاؤه خارجة، وعائلته تبكي وتصرخ من حوله".المقاومة هي السبيل الوحيد للخروجوأوضحت كورتيز أن الطريق الوحيد لتحرير الشعب الفلسطيني هي المقاومة، وتصر كورتيز طوال المقابلة على أن "الصهيونية، مثل النازية، لا تفهم أي لغة أخرى غير لغة السلاح".الوحشية الإسرائيلية واللامبالاة الدوليةولفتت إلى أن أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في رواية كورتيز هو الإفلات من العقاب الذي تصرفت به إسرائيل على مر السنين.وختمت، قائلة: "الإفلات من العقاب الذي يعمل به الجيش الإسرائيلي يسمح بتكاثر الهمجية، مما يسمح بحدوث فظائع لا يمكن تصورها".

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