https://sarabic.ae/20240926/قيادي-في-حماس-ينفي-الاتفاق-مع-فتح-على-إدارة-غزة-من-قبل-السلطة-الفلسطينية-1093143295.html

قيادي في "حماس" ينفي الاتفاق مع "فتح" على إدارة غزة من قبل السلطة الفلسطينية

قيادي في "حماس" ينفي الاتفاق مع "فتح" على إدارة غزة من قبل السلطة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

نفى قيادي في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن توافق بين حركتي حماس وفتح، لإدارة القطاع "مدنيا" من قبل السلطة... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T14:31+0000

2024-09-26T14:31+0000

2024-09-26T14:31+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/04/1089496757_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af43cfbd47b09bed9ab47e9e35081d11.jpg

غزة - سبوتنيك. وكانت قناة "العربية"، قد نقلت عن مصدر في حركة حماس، أن "الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، توصلت إلى اتفاق مع حركة فتح، تكون فيه السلطة الفلسطينية مسؤولة عن إدارة القطاع والمعابر".وأضافت أن "القرار سيُتخذ الأسبوع المقبل، وسيتم ذلك ضمن لقاء بين الحركتين".وتضمن مقترح قدمته الإدارة الأمريكية، نهاية آب/ أغسطس الماضي، من أجل التوصل لاتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح تحت رقابة إسرائيلية لم يُحدد شكلها، بالإضافة إلى تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء الماضي، أن حركتي فتح وحماس، ستجتمعان قريبا في القاهرة، مضيفًا أن السلطة ستدير قطاع غزة بعد الحرب وبمشاركة الجميع.وقال مصطفى: "الحديث اليوم عن اجتماع قريب بين فتح وحماس، للوصول إلى بعض التفاهمات التي تساعد في ترتيب أفضل للأوضاع لخدمة أهلنا في غزة في المرحلة القادمة"، مضيفًا أن "الاجتماع سيُعقد في القاهرة قريبا، وقد يتوسع ليضم فصائل أخرى".وفيما لا تملك إسرائيل خطة واضحة لليوم التالي للحرب على قطاع غزة، ترى إدارة بايدن، وفقا لتصريحات سابقة لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "ما لا يمكننا قبوله هو اتفاق سينشأ بعده نوع من الفراغ، الذي سيتم ملؤه بعودة حماس أو احتلال إسرائيل أو فراغ تملؤه الفوضى".وتسعى الإدارة الأمريكية إلى التوصل لاتفاق ينهي به الرئيس الأمريكي جو بايدن، حياته السياسية بعد انسحابه من سباق الرئاسة، كما يعزز به بلينكن موقعه رئيسا للدبلوماسية الأمريكية، وتعزز كامالا هاريس، فرصها بالفوز بالرئاسة، ما يجعل من ملف اليوم التالي للحرب في غزة، أحد الملفات الأكثر حضورا في أروقة السياسة الأمريكية.

https://sarabic.ae/20240725/تقرير-مسعى-أمريكي-إسرائيلي-لتمكين-مسؤول-فلسطيني-سابق-من-إدارة-غزة-في-اليوم-التالي-للحرب-على-القطاع-1091119650.html

https://sarabic.ae/20240807/حركة-فتح-تبارك-تعيين-السنوار-وتشدد-حماس-وجهت-رسالة-قاسية-لإسرائيل--1091500774.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار