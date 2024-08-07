https://sarabic.ae/20240807/حركة-فتح-تبارك-تعيين-السنوار-وتشدد-حماس-وجهت-رسالة-قاسية-لإسرائيل--1091500774.html

حركة "فتح" تبارك تعيين السنوار وتشدد: "حماس" وجهت رسالة قاسية لإسرائيل

حركة "فتح" تبارك تعيين السنوار وتشدد: "حماس" وجهت رسالة قاسية لإسرائيل

سبوتنيك عربي

اعتبر نائب أمين سر حركة "فتح"، سرحان سرحان، اليوم الأربعاء، أن "حركة "حماس" أثبتت باختيارها، يحيى السنوار، بالإجماع أن إسرائيل غير قادرة على إنهاء الحركة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T09:27+0000

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وشدد سرحان في حديث لإذاعة "سبوتنيك" على أن "قوة الرسالة تكمن في أن السنوار موجود في الميدان بين شعبه وهي خطوة مهمة جدا".وبارك سرحان اختيار السنوار وأكد تأييد "فتح" لاختيار السنوار "باعتباره قائدا ملتزما بالوحدة الوطنية الفلسطينية، ولطالما ما كان يردد في خطاباته السابقة شعارات القيادي الراحل، ياسر عرفات"، وأعلن أنه يعول أيضًا على السنوار "لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني إلى الأبد لمواجهة المشروع الإسرائيلي وتحقيق ما تم الاتفاق عليه في موسكو وبكين بين الفصائل الفلسطينية".وأعرب سرحان في ختام حديثه عن أمله "في قيادة مشتركة بين الفصائل لوقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة، وإعادة النازحين إلى منازلهم وإنهاء المعاناة عن الشعب الفلسطيني".وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد أعلنت، يوم أمس، اختيار رئيس المكتب السياسي في قطاع غزة، يحيى السنوار، رئيسا للحركة.وذكر المتحدث الرسمي باسم "حماس"، في بيان، أنه تم انتخاب يحيى السنوار، رئيسا للمكتب السياسي للحركة، خلفا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل الأسبوع الماضي في العاصمة الإيرانية، طهران.وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"صدمة في العالم بعد الكشف عن مشاهد لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني... فيديو

https://sarabic.ae/20240802/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اغتيال-هنية-سيلقي-بظلاله-على-مفاوضات-وقف-النار-واتفاق-المصالحة-1091359716.html

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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, حركة فتح, أخبار حركة فتح, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى