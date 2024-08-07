https://sarabic.ae/20240807/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-على-العالم-أن-يجتمع-ضد-إيران-بوصفها-أكبر-مزعزع-للاستقرار-ومصدر-للإرهاب-1091500538.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"
وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أجرى مناقشة وصفها بالمهمة مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T09:03+0000
2024-08-07T09:03+0000
2024-08-07T09:03+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
إيران
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54d4a5d5c6361cb9c9c27a392c650eb0.jpg
وقال غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "أطلع الوزير الألماني على التطورات الأمنية والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها ضد إسرائيل والمنطقة ككل"، مشددا على ضرورة أن "يجتمع العالم الحر ضد إيران التي تعد أكبر مصدّر لزعزعة الاستقرار والإرهاب"، على حد قوله.ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240806/أستراليا-تستدعي-سفير-إيران-لتحديده-2027-عاما-لـمحو-إسرائيل-من-الوجود-1091459727.html
إسرائيل
أخبار إيران
إيران
غزة
قطاع غزة
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/01/1071822065_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_48fdad5791b5e307167809484ed58287.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أجرى مناقشة وصفها بالمهمة مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس.
وقال غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "أطلع الوزير الألماني على التطورات الأمنية والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها ضد إسرائيل والمنطقة ككل"، مشددا على ضرورة أن "يجتمع العالم الحر ضد إيران التي تعد أكبر مصدّر لزعزعة الاستقرار والإرهاب"، على حد قوله.
ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان
.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين
، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.