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القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
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وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"
وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أجرى مناقشة وصفها بالمهمة مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T09:03+0000
2024-08-07T09:03+0000
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وقال غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "أطلع الوزير الألماني على التطورات الأمنية والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها ضد إسرائيل والمنطقة ككل"، مشددا على ضرورة أن "يجتمع العالم الحر ضد إيران التي تعد أكبر مصدّر لزعزعة الاستقرار والإرهاب"، على حد قوله.ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240806/أستراليا-تستدعي-سفير-إيران-لتحديده-2027-عاما-لـمحو-إسرائيل-من-الوجود-1091459727.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"

09:03 GMT 07.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أجرى مناقشة وصفها بالمهمة مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس.
وقال غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "أطلع الوزير الألماني على التطورات الأمنية والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها ضد إسرائيل والمنطقة ككل"، مشددا على ضرورة أن "يجتمع العالم الحر ضد إيران التي تعد أكبر مصدّر لزعزعة الاستقرار والإرهاب"، على حد قوله.
ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
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أمس, 08:48 GMT
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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