https://sarabic.ae/20240807/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-على-العالم-أن-يجتمع-ضد-إيران-بوصفها-أكبر-مزعزع-للاستقرار-ومصدر-للإرهاب-1091500538.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"

وزير الدفاع الإسرائيلي: على العالم أن يجتمع ضد إيران بوصفها "أكبر مزعزع للاستقرار ومصدر للإرهاب"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أنه أجرى مناقشة وصفها بالمهمة مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T09:03+0000

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وقال غالانت، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "أطلع الوزير الألماني على التطورات الأمنية والتهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها ضد إسرائيل والمنطقة ككل"، مشددا على ضرورة أن "يجتمع العالم الحر ضد إيران التي تعد أكبر مصدّر لزعزعة الاستقرار والإرهاب"، على حد قوله.ويتزامن ذلك مع استقبال مستشفى نهاريا 17 مصابا أحدهم حالته خطرة، وذلك في انفجار مسيرة في الجليل الغربي، شمالي إسرائيل، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بسماع دوي صافرات الإنذار في هضبة الجولان.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240806/أستراليا-تستدعي-سفير-إيران-لتحديده-2027-عاما-لـمحو-إسرائيل-من-الوجود-1091459727.html

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