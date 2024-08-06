أستراليا تستدعي سفير إيران لتحديده 2027 عاما لـ"محو إسرائيل من الوجود"

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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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السينما والحكاية الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20240806/أستراليا-تستدعي-سفير-إيران-لتحديده-2027-عاما-لـمحو-إسرائيل-من-الوجود-1091459727.html
أستراليا تستدعي سفير إيران لتحديده 2027 عاما لـ"محو إسرائيل من الوجود"
أستراليا تستدعي سفير إيران لتحديده 2027 عاما لـ"محو إسرائيل من الوجود"
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الأسترالية، السفير الإيراني لدى كانبرا، على خلفية تصريحات قال فيها إن "القضاء على الوجود الإسرائيلي في فلسطين سيتم في موعد لا يتجاوز عام... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T08:48+0000
2024-08-06T08:48+0000
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وقالت الخارجية الأسترالية، في بيان لها، إنه تمت مواجهة السفير الإيراني بشأن هذه التصريحات، مؤكدة أنه لا مكان لها في المجتمع الأسترالي.ونشر السفير الإيراني لدى أستراليا، الأسبوع الماضي، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها إن "الطاعون الصهيوني سيُمحى من الأراضي المقدسة في فلسطين في موعد لا يتجاوز عام 2027".يأتي ذلك على خلفية مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".من جهته، وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في وقت سابق، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بإعلان حرب".وقال عزيزي، في تصريحات له، إن "الرد على جريمة اغتيال هنية ومرافقه سيكون له عدة مواصفات: حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه"، مؤكدا أن "إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240806/إيران-تنفي-اعتقال-أي-شخص-على-خلفية-اغتيال-إسماعيل-هنية-وتعلن-بدء-التحقيقات-1091457916.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أستراليا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسماعيل هنية, حركة حماس, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أستراليا, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسماعيل هنية, حركة حماس, العالم

أستراليا تستدعي سفير إيران لتحديده 2027 عاما لـ"محو إسرائيل من الوجود"

08:48 GMT 06.08.2024
© AP Photo / Sebastian Scheinerمستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017
مستوطن إسرائيلي يحمل علم إسرائيل، 1 فبراير/ شباط 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AP Photo / Sebastian Scheiner
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استدعت وزارة الخارجية الأسترالية، السفير الإيراني لدى كانبرا، على خلفية تصريحات قال فيها إن "القضاء على الوجود الإسرائيلي في فلسطين سيتم في موعد لا يتجاوز عام 2027".
وقالت الخارجية الأسترالية، في بيان لها، إنه تمت مواجهة السفير الإيراني بشأن هذه التصريحات، مؤكدة أنه لا مكان لها في المجتمع الأسترالي.
ونشر السفير الإيراني لدى أستراليا، الأسبوع الماضي، تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيها إن "الطاعون الصهيوني سيُمحى من الأراضي المقدسة في فلسطين في موعد لا يتجاوز عام 2027".
يأتي ذلك على خلفية مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".
من جهته، وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في وقت سابق، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بإعلان حرب".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
إيران تنفي اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال إسماعيل هنية وتعلن بدء التحقيقات
07:57 GMT
وقال عزيزي، في تصريحات له، إن "الرد على جريمة اغتيال هنية ومرافقه سيكون له عدة مواصفات: حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه"، مؤكدا أن "إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية".
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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