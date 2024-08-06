https://sarabic.ae/20240806/إيران-تنفي-اعتقال-أي-شخص-على-خلفية-اغتيال-إسماعيل-هنية-وتعلن-بدء-التحقيقات-1091457916.html

إيران تنفي اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال إسماعيل هنية وتعلن بدء التحقيقات

إيران تنفي اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال إسماعيل هنية وتعلن بدء التحقيقات

سبوتنيك عربي

أكد القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، أنه "سيلاحق الولايات المتحدة الأمريكية في المحاكم الدولية بسبب دعمها لإسرائيل". 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T07:57+0000

2024-08-06T07:57+0000

2024-08-06T07:57+0000

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وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، "بدء التحقيقات في حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وسيتم الكشف عن نتائجها لاحقا"، مؤكدا أنه "لم يتم اعتقال أي شخص على خلفية اغتيال هنية وما يتداول في الإعلام غير صحيح".ووصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، في وقت سابق، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بإعلان حرب".وقال عزيزي، في تصريحات له، إن "الرد على جريمة اغتيال هنية ومرافقه سيكون له عدة مواصفات: حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه"، مؤكدا أن "إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية".وفي رسالة إلى إسرائيل، قال البرلماني الإيراني: "سنهدد أمنكم في أي مكان في العالم وسنعكِّر راحتكم في أي مكان في العالم"، مضيفا أن "الرد الإيراني سيكون شاملاً ومتعدد الأبعاد وبطريقة يخلدها التاريخ".ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240806/إعلام-إيران-تتحضر-لشن-هجوم-وشيك-على-إسرائيل-1091456107.html

https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html

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إيران, أخبار إيران, إسماعيل هنية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم