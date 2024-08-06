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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-إيراني-للإسرائيليين-سنهدد-أمنكم-في-أي-مكان-بالعالم-وسنرد-بطريقة-يخلدها-التاريخ-1091455557.html
مسؤول إيراني للإسرائيليين: سنهدد أمنكم في أي مكان بالعالم وسنرد بطريقة "يخلدها التاريخ"
مسؤول إيراني للإسرائيليين: سنهدد أمنكم في أي مكان بالعالم وسنرد بطريقة "يخلدها التاريخ"
سبوتنيك عربي
وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بإعلان حرب". 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T06:11+0000
2024-08-06T06:11+0000
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وقال عزيزي، في تصريحات له، إن "الرد على جريمة اغتيال هنية ومرافقه سيكون له عدة مواصفات: حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه"، مؤكدا أن "إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية".وفي رسالة إلى إسرائيل، قال البرلماني الإيراني: "سنهدد أمنكم في أي مكان في العالم وسنعكِّر راحتكم في أي مكان في العالم"، مضيفا أن "الرد الإيراني سيكون شاملاً ومتعدد الأبعاد وبطريقة يخلدها التاريخ".ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول إيراني للإسرائيليين: سنهدد أمنكم في أي مكان بالعالم وسنرد بطريقة "يخلدها التاريخ"

06:11 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / HO
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وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بإعلان حرب".
وقال عزيزي، في تصريحات له، إن "الرد على جريمة اغتيال هنية ومرافقه سيكون له عدة مواصفات: حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه"، مؤكدا أن "إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية".
وفي رسالة إلى إسرائيل، قال البرلماني الإيراني: "سنهدد أمنكم في أي مكان في العالم وسنعكِّر راحتكم في أي مكان في العالم"، مضيفا أن "الرد الإيراني سيكون شاملاً ومتعدد الأبعاد وبطريقة يخلدها التاريخ".
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
إيران: الرد على اغتيال هنية مؤكد وسيكون صارما ولا يمكن ترك هذا الانتهاك دون رد
أمس, 14:18 GMT
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بغزة00:28 GMT
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