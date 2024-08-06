https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-إيراني-للإسرائيليين-سنهدد-أمنكم-في-أي-مكان-بالعالم-وسنرد-بطريقة-يخلدها-التاريخ-1091455557.html
مسؤول إيراني للإسرائيليين: سنهدد أمنكم في أي مكان بالعالم وسنرد بطريقة "يخلدها التاريخ"
مسؤول إيراني للإسرائيليين: سنهدد أمنكم في أي مكان بالعالم وسنرد بطريقة "يخلدها التاريخ"
سبوتنيك عربي
وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بإعلان حرب". 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T06:11+0000
2024-08-06T06:11+0000
2024-08-06T06:11+0000
إيران
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إسماعيل هنية
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/10/1047812796_0:89:2500:1495_1920x0_80_0_0_6829cc82555f16183da03e877be0f3db.jpg
وقال عزيزي، في تصريحات له، إن "الرد على جريمة اغتيال هنية ومرافقه سيكون له عدة مواصفات: حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه"، مؤكدا أن "إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية".وفي رسالة إلى إسرائيل، قال البرلماني الإيراني: "سنهدد أمنكم في أي مكان في العالم وسنعكِّر راحتكم في أي مكان في العالم"، مضيفا أن "الرد الإيراني سيكون شاملاً ومتعدد الأبعاد وبطريقة يخلدها التاريخ".ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/10/1047812796_196:0:2305:1582_1920x0_80_0_0_6ff169a37a265a46568e305a1afce641.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسماعيل هنية, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
مسؤول إيراني للإسرائيليين: سنهدد أمنكم في أي مكان بالعالم وسنرد بطريقة "يخلدها التاريخ"
وصف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بإعلان حرب".
وقال عزيزي، في تصريحات له، إن "الرد على جريمة اغتيال هنية ومرافقه سيكون له عدة مواصفات: حتمي، ومؤلم وحازم، وسيبعث على الندم، ورادع ويلقن العدو درساً لن ينساه"، مؤكدا أن "إيران لن تتراجع في الدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها وقيمتها الثورية".
وفي رسالة إلى إسرائيل، قال البرلماني الإيراني: "سنهدد أمنكم في أي مكان في العالم وسنعكِّر راحتكم في أي مكان في العالم"، مضيفا أن "الرد الإيراني سيكون شاملاً ومتعدد الأبعاد وبطريقة يخلدها التاريخ".
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني
، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية،
خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.