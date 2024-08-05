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https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html
إيران: الرد على اغتيال هنية مؤكد وسيكون صارما ولا يمكن ترك هذا الانتهاك دون رد
إيران: الرد على اغتيال هنية مؤكد وسيكون صارما ولا يمكن ترك هذا الانتهاك دون رد
سبوتنيك عربي
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الاثنين، أن "الصمت تجاه تصرفات النظام الإسرائيلي يعتبر مكافأة له". 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T14:18+0000
2024-08-05T14:18+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "باقري كني، أجرى مباحثات هاتفية مع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني"، موضحة أن باقري كني، أشار في هذا الاتصال الهاتفي، إلى "استمرار عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الأطفال والنساء وجميع سكان غزة الأبرياء".وشدد باقري كني على "ضرورة وقف السلوك الشرير لإسرائيل في توسيع دائرة الحرب لتشمل عاصمتي لبنان واليمن، وخاصة إجرامها في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية ترى أن من حقها اتخاذ إجراء مضاد استنادًا إلى القواعد والإجراءات الدولية".بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في هذا الاتصال، على "موقف مملكة البحرين بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة"، مطالبا بدعم المدنيين في غزة وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية لهم.ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
https://sarabic.ae/20240804/الرئيس-الإيراني-لوزير-الخارجية-الأردني-اغتيال-هنية-خطأ-إسرائيلي-جسيم-لن-يمر-دون-رد-1091420894.html
https://sarabic.ae/20240805/إيران-عن-اغتيال-إسماعيل-هنية-لا-يحق-لأحد-أن-يمنعنا-من-حق-الرد-على-من-ارتكب-انتهاكا-ضدنا-1091429075.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسماعيل هنية, العالم, البحرين
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, إسماعيل هنية, العالم, البحرين

إيران: الرد على اغتيال هنية مؤكد وسيكون صارما ولا يمكن ترك هذا الانتهاك دون رد

14:18 GMT 05.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالقائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيرانية، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، اليوم الاثنين، أن "الصمت تجاه تصرفات النظام الإسرائيلي يعتبر مكافأة له".
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "باقري كني، أجرى مباحثات هاتفية مع وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني"، موضحة أن باقري كني، أشار في هذا الاتصال الهاتفي، إلى "استمرار عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الأطفال والنساء وجميع سكان غزة الأبرياء".
وشدد باقري كني على "ضرورة وقف السلوك الشرير لإسرائيل في توسيع دائرة الحرب لتشمل عاصمتي لبنان واليمن، وخاصة إجرامها في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، على الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية ترى أن من حقها اتخاذ إجراء مضاد استنادًا إلى القواعد والإجراءات الدولية".
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2024
الرئيس الإيراني لوزير الخارجية الأردني: اغتيال هنية خطأ إسرائيلي جسيم لن يمر دون رد
أمس, 18:45 GMT
بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، في هذا الاتصال، على "موقف مملكة البحرين بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة"، مطالبا بدعم المدنيين في غزة وتسهيل إرسال المساعدات الإنسانية لهم.
ووجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، تهديداً إلى إيران و"حزب الله" اللبناني، قائلا: "مستعدون للتحرك بسرعة للهجوم أو الرد وسنأخذ الثمن من العدو كما كنا نفعل في الأيام الأخيرة. إذا تجرأ على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظا".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
إيران عن اغتيال إسماعيل هنية: لا يحق لأحد أن يمنعنا من حق الرد على من ارتكب انتهاكا ضدنا
08:40 GMT
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية، خلال مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية، بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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