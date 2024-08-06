https://sarabic.ae/20240806/إعلام-إيران-تتحضر-لشن-هجوم-وشيك-على-إسرائيل-1091456107.html

إعلام: إيران تتحضر لشن هجوم وشيك على إسرائيل

إعلام: إيران تتحضر لشن هجوم وشيك على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران تتجهز لشن هجوم وشيك على إسرائيل، وذلك من خلال حركة منصات إطلاق الصواريخ التي تم رصدها عبر الأقمار... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T06:36+0000

2024-08-06T06:36+0000

2024-08-06T06:44+0000

العالم

طوفان الأقصى

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ونقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن إيران قد تشن هجوما ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، بينما تطلب الولايات المتحدة من طهران عدم تصعيد الصراع.وقالت المصادر إن مسؤولين أمريكيين كبار يحثون طهران على عدم تصعيد الصراع ويسعون للحصول على دعم عربي في هذه القضية.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".

https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html

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