https://sarabic.ae/20240806/إعلام-إيران-تتحضر-لشن-هجوم-وشيك-على-إسرائيل-1091456107.html
إعلام: إيران تتحضر لشن هجوم وشيك على إسرائيل
إعلام: إيران تتحضر لشن هجوم وشيك على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران تتجهز لشن هجوم وشيك على إسرائيل، وذلك من خلال حركة منصات إطلاق الصواريخ التي تم رصدها عبر الأقمار... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T06:36+0000
2024-08-06T06:36+0000
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العالم
طوفان الأقصى
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ونقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن إيران قد تشن هجوما ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، بينما تطلب الولايات المتحدة من طهران عدم تصعيد الصراع.وقالت المصادر إن مسؤولين أمريكيين كبار يحثون طهران على عدم تصعيد الصراع ويسعون للحصول على دعم عربي في هذه القضية.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
https://sarabic.ae/20240805/إيران-الرد-على-اغتيال-هنية-مؤكد-وسيكون-صارما-ولا-يمكن-ترك-هذا-الانتهاك-دون-رد-1091442782.html
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العالم, طوفان الأقصى
إعلام: إيران تتحضر لشن هجوم وشيك على إسرائيل
06:36 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 06:44 GMT 06.08.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن إيران تتجهز لشن هجوم وشيك على إسرائيل، وذلك من خلال حركة منصات إطلاق الصواريخ التي تم رصدها عبر الأقمار الاصطناعية.
ونقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن إيران قد تشن هجوما ضد إسرائيل في الأيام المقبلة، بينما تطلب الولايات المتحدة من طهران عدم تصعيد الصراع.
وقال المسؤولون إنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ المسؤولون الأمريكيون في مراقبة إيران وهي تحرك قاذفات الصواريخ وتجري تدريبات عسكرية، مما قد يشير إلى أن طهران تستعد لتنفيذ هجوم في الأيام المقبلة".
وقالت المصادر إن مسؤولين أمريكيين كبار يحثون طهران على عدم تصعيد الصراع ويسعون للحصول على دعم عربي في هذه القضية.
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية وإيران، قد أعلنتا صباح يوم الأربعاء الماضي، نبأ اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية
، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، عقب مشاركته بحفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان. وحمّلت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".