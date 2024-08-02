https://sarabic.ae/20240802/قيادي-في-حركة-فتح-لـسبوتنيك-اغتيال-هنية-سيلقي-بظلاله-على-مفاوضات-وقف-النار-واتفاق-المصالحة-1091359716.html

قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": اغتيال هنية سيلقي بظلاله على مفاوضات وقف النار واتفاق المصالحة

قيادي في حركة فتح لـ"سبوتنيك": اغتيال هنية سيلقي بظلاله على مفاوضات وقف النار واتفاق المصالحة

سبوتنيك عربي

قال الدكتور تيسير نصرالله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد رئيس المكتب السياسي لـ"حزب الله" إسماعيل هنية، ستلقي بظلالها... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T13:50+0000

2024-08-02T13:50+0000

2024-08-02T13:50+0000

إسماعيل هنية

حركة حماس

العدوان الإسرائيلي على غزة

تقارير سبوتنيك

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وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن العملية ستؤثر على كافة الملفات الفلسطينية، بدءًا من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وانتهاءً باتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.وقال إن الراحل هنية كان حاضرًا في كل تفاصيل هذه الملفات، ويتابع أدق الأمور الخاصة بحركة حماس، لكن في المقابل هناك قيادة جماعية للحركة، وتعمل على هيئة مؤسسة، وتتخذ قراراتها بشكل ديمقراطي.وتابع: "من هذا المنطلق، فإن الحركة سرعان ما تعود إلى عملها بعد الانتهاء من الصدمة التي خلفتها عملية اغتيال هنية، وتتابع كل هذه الملفات مرة أخرى".وشارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مسجد محمد بن عبد الوهاب، في العاصمة القطرية الدوحة.وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240802/حدادا-على-هنية-الخارجية-الإسرائيلية-تحتج-على-تنكيس-تركيا-علمها-في-سفارتها-بتل-أبيب-1091354008.html

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سبوتنيك عربي

إسماعيل هنية, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, تقارير سبوتنيك