https://sarabic.ae/20240802/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-احتضان-قطر-وقيادتها-تشييع-جنازة-إسماعيل-هنية-1091358428.html

مستشار رئيس الإمارات يعلق على "احتضان قطر وقيادتها" تشييع جنازة إسماعيل هنية

مستشار رئيس الإمارات يعلق على "احتضان قطر وقيادتها" تشييع جنازة إسماعيل هنية

سبوتنيك عربي

عقب الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، على احتضان قطر وقيادتها مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب... 02.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-02T13:20+0000

2024-08-02T13:20+0000

2024-08-02T13:20+0000

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وكتب قرقاش على منصة "إكس"، أن "احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر. خالص التعازي لأسرته ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".وتابع مؤكدا أن "موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره، فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار".وشارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مسجد محمد بن عبد الوهاب، في العاصمة القطرية الدوحة.وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.

https://sarabic.ae/20240802/حدادا-على-هنية-الخارجية-الإسرائيلية-تحتج-على-تنكيس-تركيا-علمها-في-سفارتها-بتل-أبيب-1091354008.html

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