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خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
احتمالات الرد الإيراني على مقتل هنية
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https://sarabic.ae/20240802/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-احتضان-قطر-وقيادتها-تشييع-جنازة-إسماعيل-هنية-1091358428.html
مستشار رئيس الإمارات يعلق على "احتضان قطر وقيادتها" تشييع جنازة إسماعيل هنية
مستشار رئيس الإمارات يعلق على "احتضان قطر وقيادتها" تشييع جنازة إسماعيل هنية
سبوتنيك عربي
عقب الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، على احتضان قطر وقيادتها مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب... 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T13:20+0000
2024-08-02T13:20+0000
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وكتب قرقاش على منصة "إكس"، أن "احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر. خالص التعازي لأسرته ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".وتابع مؤكدا أن "موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره، فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار".وشارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مسجد محمد بن عبد الوهاب، في العاصمة القطرية الدوحة.وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, إسماعيل هنية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار الإمارات العربية المتحدة
قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, إسماعيل هنية, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , أخبار الإمارات العربية المتحدة

مستشار رئيس الإمارات يعلق على "احتضان قطر وقيادتها" تشييع جنازة إسماعيل هنية

13:20 GMT 02.08.2024
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
عقب الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، على احتضان قطر وقيادتها مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية.
وكتب قرقاش على منصة "إكس"، أن "احتضان دولة قطر الشقيقة وقيادتها مراسم تشييع جنازة إسماعيل هنية في هذه الظروف الصعبة موقف نبيل ومقدر. خالص التعازي لأسرته ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".
وتابع مؤكدا أن "موقف الإمارات ثابت ورافض للعنف والاغتيال السياسي بكافة أشكاله ومصادره، فلا سبيل للاستقرار إلا بالعدل والحكمة والحوار".
وشارك أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في مسجد محمد بن عبد الوهاب، في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت حركة حماس قد أعلنت الأربعاء الماضي، أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قُتل مع أحد أفراد فريق حمايته إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2024
حدادا على هنية.. الخارجية الإسرائيلية تحتج على تنكيس تركيا علمها في سفارتها بتل أبيب
11:24 GMT
وحملت الحركة إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية مقتل هنية، وقالت إن "الهجوم لن يمر دون رد".
وكان آخر ظهور علني لإسماعيل هنية خلال مراسم تنصيب بزشكيان رئيسا لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، والتي شارك فيها هنية بحكم العلاقة المتينة التي تربط حركة حماس بطهران.
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