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https://sarabic.ae/20240807/صدمة-في-العالم-بعد-الكشف-عن-مشاهد-لاعتداء-جنود-إسرائيليين-على-أسير-فلسطيني-فيديو-1091498301.html
صدمة في العالم بعد الكشف عن مشاهد لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني... فيديو
صدمة في العالم بعد الكشف عن مشاهد لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، في سجن "سيدي تيمان" في صحراء النقب الذي يعرف... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T08:36+0000
2024-08-07T08:36+0000
إسرائيل
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وحسب الفيديو الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن اللقطات تظهر جنودا إسرائيليين وهم يعتدون جنسيا على أسير فلسطيني عبر إدخال أداة ما في فتحة الشرج، وعلى أثر ذلك تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح، بما في ذلك تمزق في المستقيم (فتحة الشرج) وكسر في الضلوع وتمزق في الأمعاء.وقالت القناة، في تقرير لها، إن "التقدير الطبي كشف أن الإصابات الناجمة عن اختراق جسمه بأداة ما"، مؤكدة أن "المعتقل الذي يظهر في التوثيق لم يشارك في هجمات 7 أكتوبر ولم يكن من قوات النخبة".ويأتي هذا المقطع المصور بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة في مناطق حساسة من جسمه نتيجة اعتداءات جنسية قاسية جدا (يعتذر فريق تحرير سبوتنيك عن ذكر تفاصيلها حرصا على القراء)، مما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240805/أسرى-فلسطينيون-يتحدثون-عن-تعذيبهم-المروع-بالسجون-الإسرائيلية-1091436416.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

صدمة في العالم بعد الكشف عن مشاهد لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني... فيديو

08:36 GMT 07.08.2024
© Photo / x/WarWatchs-Channel 12مشاهد متداوله بشكل واسع نشرتها "القناة 12" الإسرائيلية لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني
مشاهد متداوله بشكل واسع نشرتها القناة 12 الإسرائيلية لاعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Photo / x/WarWatchs-Channel 12
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مقطع فيديو مسربا يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني من غزة، في سجن "سيدي تيمان" في صحراء النقب الذي يعرف باسم "غوانتانامو إسرائيل".
وحسب الفيديو الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن اللقطات تظهر جنودا إسرائيليين وهم يعتدون جنسيا على أسير فلسطيني عبر إدخال أداة ما في فتحة الشرج، وعلى أثر ذلك تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح، بما في ذلك تمزق في المستقيم (فتحة الشرج) وكسر في الضلوع وتمزق في الأمعاء.
وقالت القناة، في تقرير لها، إن "التقدير الطبي كشف أن الإصابات الناجمة عن اختراق جسمه بأداة ما"، مؤكدة أن "المعتقل الذي يظهر في التوثيق لم يشارك في هجمات 7 أكتوبر ولم يكن من قوات النخبة".

وأفادت بأنه "لم يتم القبض عليه في بداية الحرب بل في شهر مارس. وخلافا لما يُزعم، فهو لم يكن نائبا في البرلمان عن حركة حماس وكان يعمل في جباليا، بل كان يعيش في مخيم جباليا للاجئين وكان ضابطا في شرطة حماس، وكان يعمل في قسم مكافحة المخدرات".

ويأتي هذا المقطع المصور بعد أن كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن 10 جنود اعتدوا بالضرب المبرح على أسير من غزة لم تذكر اسمه، وتم نقله إلى المستشفى وعليه إصابات خطيرة في مناطق حساسة من جسمه نتيجة اعتداءات جنسية قاسية جدا (يعتذر فريق تحرير سبوتنيك عن ذكر تفاصيلها حرصا على القراء)، مما استدعى قيام الشرطة العسكرية بفتح تحقيق.
استقبال الأسرى الفلسطينييين بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في رام الله، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
أسرى فلسطينيون يتحدثون عن "تعذيبهم المروع" بالسجون الإسرائيلية
5 أغسطس, 12:35 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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