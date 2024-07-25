تقرير: مسعى أمريكي إسرائيلي لتمكين مسؤول فلسطيني سابق من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع

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نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
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13:00 GMT
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خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
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30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
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عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20240725/تقرير-مسعى-أمريكي-إسرائيلي-لتمكين-مسؤول-فلسطيني-سابق-من-إدارة-غزة-في-اليوم-التالي-للحرب-على-القطاع-1091119650.html
تقرير: مسعى أمريكي إسرائيلي لتمكين مسؤول فلسطيني سابق من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع
تقرير: مسعى أمريكي إسرائيلي لتمكين مسؤول فلسطيني سابق من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع
سبوتنيك عربي
ناقش مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مع وسطاء تمكين محمد دحلان، المسؤول الفلسطيني السابق، من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب في القطاع. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T11:51+0000
2024-07-25T11:51+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين ناقشوا ترشيح محمد دحلان، القيادي الفلسطيني السابق بالأمن الوطني، لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الدائرة على القطاع، وذلك وسط تخفيف حركة "حماس" من معارضتها لدحلان نفسه.ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم، عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ووسطاء عرب يعتبرون محمد دحلان "حلا مؤقتا" لمن يترأس القوة الأمنية التي سيتم تشكيلها لإدارة غزة بعد الحرب.ولفتت القناة إلى أن "أحد الاقتراحات التي يجري النظر فيها حاليا، أن يكون دحلان مسؤولا عن قوة أمنية فلسطينية يبلغ عددها نحو 2500 رجل، وستعمل بالتنسيق مع قوة دولية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240725/متظاهرون-يزيلون-العلم-الأمريكي-ويحرقونه-في-واشنطن-ويرفعون-علم-فلسطين-بدلا-منه-فيديو-1091118333.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى

تقرير: مسعى أمريكي إسرائيلي لتمكين مسؤول فلسطيني سابق من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب على القطاع

11:51 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة
الحطب في زمن الحرب ... بديل شحيح محفوف بالمخاطر للفلسطينيين في شمال غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ناقش مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون مع وسطاء تمكين محمد دحلان، المسؤول الفلسطيني السابق، من إدارة غزة في اليوم التالي للحرب في القطاع.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين ناقشوا ترشيح محمد دحلان، القيادي الفلسطيني السابق بالأمن الوطني، لإدارة قطاع غزة بعد الحرب الدائرة على القطاع، وذلك وسط تخفيف حركة "حماس" من معارضتها لدحلان نفسه.
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم، عن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ووسطاء عرب يعتبرون محمد دحلان "حلا مؤقتا" لمن يترأس القوة الأمنية التي سيتم تشكيلها لإدارة غزة بعد الحرب.
ولفتت القناة إلى أن "أحد الاقتراحات التي يجري النظر فيها حاليا، أن يكون دحلان مسؤولا عن قوة أمنية فلسطينية يبلغ عددها نحو 2500 رجل، وستعمل بالتنسيق مع قوة دولية.
العلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
متظاهرون يزيلون العلم الأمريكي ويحرقونه في واشنطن ويرفعون علم فلسطين بدلا منه.. فيديو
10:35 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا للتصدي للطائرات الإسرائيلية06:51 GMT
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