https://sarabic.ae/20240725/في-عملية-خاصة-الجيش-الإسرائيلي-ينتشل-جثث-5-محتجزين-من-خان-يونس-1091113655.html

"في عملية خاصة"... الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث 5 محتجزين من خان يونس

"في عملية خاصة"... الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث 5 محتجزين من خان يونس

سبوتنيك عربي

انتشل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثث 5 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من... 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T08:15+0000

2024-07-25T08:15+0000

2024-07-25T08:15+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083741343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f7be1fcfdfd7830a1897aca11bed99.jpg

وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه في عملية خاصة في مدينة خان يونس بقطاع غزة، تمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة جثث الرهائن، وهم مدنية و4 جنود إلى البلاد.وأكدت أن قوة من الجيش والشاباك استعادت جثة ضابط احتياط، ويدعى رافيد أرييه كاتس (51 عاما) من مستوطنة نير عوز، كما انتشل جثامين 4 محتجزين إسرائيليين من خان يونس جنوبي قطاع غزة.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجثث الأربعة تعود إلى كل من مايا غورين (56 عاما)، وهي مدنية، وأورين غولدين (33 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومير يعقوب أحيماس (20 عاما).فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجثث الخمس قتلوا في السابع من أكتوبر الماضي، وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/ يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-3-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1091110126.html

https://sarabic.ae/20240724/الجيش-الإسرائيلي-يستعيد-جثتي-أسيرين-كانا-محتجزين-في-قطاع-غزة-1091107359.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى