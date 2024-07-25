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https://sarabic.ae/20240725/في-عملية-خاصة-الجيش-الإسرائيلي-ينتشل-جثث-5-محتجزين-من-خان-يونس-1091113655.html
"في عملية خاصة"... الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث 5 محتجزين من خان يونس
"في عملية خاصة"... الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث 5 محتجزين من خان يونس
سبوتنيك عربي
انتشل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثث 5 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من... 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T08:15+0000
2024-07-25T08:15+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
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وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه في عملية خاصة في مدينة خان يونس بقطاع غزة، تمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة جثث الرهائن، وهم مدنية و4 جنود إلى البلاد.وأكدت أن قوة من الجيش والشاباك استعادت جثة ضابط احتياط، ويدعى رافيد أرييه كاتس (51 عاما) من مستوطنة نير عوز، كما انتشل جثامين 4 محتجزين إسرائيليين من خان يونس جنوبي قطاع غزة.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجثث الأربعة تعود إلى كل من مايا غورين (56 عاما)، وهي مدنية، وأورين غولدين (33 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومير يعقوب أحيماس (20 عاما).فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجثث الخمس قتلوا في السابع من أكتوبر الماضي، وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/ يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-3-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1091110126.html
https://sarabic.ae/20240724/الجيش-الإسرائيلي-يستعيد-جثتي-أسيرين-كانا-محتجزين-في-قطاع-غزة-1091107359.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

"في عملية خاصة"... الجيش الإسرائيلي ينتشل جثث 5 محتجزين من خان يونس

08:15 GMT 25.07.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUMجنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة
جنود إسرائيليون يحملون جثمان جندي قتل خلال المعارك بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / TOMER APPELBAUM
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انتشل الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثث 5 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه في عملية خاصة في مدينة خان يونس بقطاع غزة، تمكن الجيش الإسرائيلي من إعادة جثث الرهائن، وهم مدنية و4 جنود إلى البلاد.
وأكدت أن قوة من الجيش والشاباك استعادت جثة ضابط احتياط، ويدعى رافيد أرييه كاتس (51 عاما) من مستوطنة نير عوز، كما انتشل جثامين 4 محتجزين إسرائيليين من خان يونس جنوبي قطاع غزة.
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في الضفة الغربية
05:56 GMT
وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن الجثث الأربعة تعود إلى كل من مايا غورين (56 عاما)، وهي مدنية، وأورين غولدين (33 عاما)، والرقيب كيريل برودسكي (19 عاما)، والرقيب تومير يعقوب أحيماس (20 عاما).
فيما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجثث الخمس قتلوا في السابع من أكتوبر الماضي، وأن جثثهم ظلت محتجزة في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/ يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة
أمس, 21:19 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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