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https://sarabic.ae/20240725/بعد-إعادة-5-جثامين-لإسرائيليين-بن-غفير-علينا-الاستمرار-في-تحطيم-حماس-لإعادة-المحتجزين-من-غزة-1091111404.html
بعد إعادة 5 جثامين لإسرائيليين.. بن غفير: علينا الاستمرار في تحطيم "حماس" لإعادة المحتجزين من غزة
بعد إعادة 5 جثامين لإسرائيليين.. بن غفير: علينا الاستمرار في تحطيم "حماس" لإعادة المحتجزين من غزة
سبوتنيك عربي
صرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يجب زيادة الضغط العسكري على حركة حماس بهدف إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T07:09+0000
2024-07-25T07:09+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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الأخبار
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن بن غفير تهنئته للجيش والشاباك الإسرائيليين على نجاحهما في إعادة 5 جثامين تعود لإسرائيليين محتجزين من مدينة خان يونس في قطاع غزة.وأوضح الوزير الإسرائيلي أن إعادة هؤلاء الجثامين لم تأت إلا بالعمل العسكري في غزة، منوها بأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين الباقين داخل القطاع لن تتم سوى بممارسة المزيد من الضغوط العسكرية على حركة حماس لإجبارها على إعادتهم دون إتمام صفقة تبادل أسرى مع الحركة الفلسطينية.وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثتي أسيرين (رجل وامرأة) كانا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم تبين فيما بعد أنهما 5 جثث.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن سلطات كيبوتس نير إسحاق بأن "الجيش استعاد جثة أورين غولدين، الذي قُتل وتم اختطافه في 7 أكتوبر"، كما نقلت عن سلطات كيبوتس نير عوز الواقع بغلاف غزة أن "الجيش استعاد جثة ميا غورين التي اختُطفت إلى قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/ يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240725/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إصابة-3-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-الضفة-الغربية-1091110126.html
https://sarabic.ae/20240725/دبلوماسي-إسرائيلي-سابق-إيلون-ماسك-سيكون-الوسيط-المناسب-بين-ترامب-ونتنياهو-1091109592.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

بعد إعادة 5 جثامين لإسرائيليين.. بن غفير: علينا الاستمرار في تحطيم "حماس" لإعادة المحتجزين من غزة

07:09 GMT 25.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير
 وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
تابعنا عبر
صرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يجب زيادة الضغط العسكري على حركة حماس بهدف إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن بن غفير تهنئته للجيش والشاباك الإسرائيليين على نجاحهما في إعادة 5 جثامين تعود لإسرائيليين محتجزين من مدينة خان يونس في قطاع غزة.
وأوضح الوزير الإسرائيلي أن إعادة هؤلاء الجثامين لم تأت إلا بالعمل العسكري في غزة، منوها بأن إعادة المحتجزين الإسرائيليين الباقين داخل القطاع لن تتم سوى بممارسة المزيد من الضغوط العسكرية على حركة حماس لإجبارها على إعادتهم دون إتمام صفقة تبادل أسرى مع الحركة الفلسطينية.
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في الضفة الغربية
05:56 GMT
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثتي أسيرين (رجل وامرأة) كانا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم تبين فيما بعد أنهما 5 جثث.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن سلطات كيبوتس نير إسحاق بأن "الجيش استعاد جثة أورين غولدين، الذي قُتل وتم اختطافه في 7 أكتوبر"، كما نقلت عن سلطات كيبوتس نير عوز الواقع بغلاف غزة أن "الجيش استعاد جثة ميا غورين التي اختُطفت إلى قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/ يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
دبلوماسي إسرائيلي سابق: إيلون ماسك سيكون الوسيط المناسب بين ترامب ونتنياهو
05:30 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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