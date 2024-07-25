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بوتين يستقبل الأسد في موسكو
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الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة إلى خفيفة في عملية إطلاق نار في قرية النبي إلياس بالضفة الغربية. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T05:56+0000
2024-07-25T05:56+0000
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وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه أصيب 3 إسرائيليين بجروح متوسطة إلى خفيفة في عملية إطلاق نار بالطريق رقم 55 في قلقيلية بالضفة الغربية، وقامت فرقة "نجمة داود الحمراء" بعلاجهم ونقلهم إلى المستشفى.وأشارت إلى أن مجموعة أطلقت النار من سيارة باتجاه مجموعة من الإسرائيليين، في وقت يقوم الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" بنقل قوات إلى المنطقة لمعرفة من أين أتت وإلى أين هربت تلك السيارة.فيما قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ونصبت الحواجز على خلفية هذا الحادث، مع نشر تعزيزات عسكرية في منطقة الحادث بقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية.وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "حماس"، أول أمس الثلاثاء، "اغتيال قائد كتائب الفسام في طولكرم، أشرف نافع، واثنين من كتائب شهداء الأقصى على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافّة". ودعت الحركة، "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".يأتي ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده "ستقوم بتحطيم الكتائب في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى".وقال غالانت، خلال اجتماعه مع قائد منطقة الضفة الغربية، آفي بيلوت، إن "مهمته ضمان سلامة سكان المستوطنات والقضاء على الإرهاب في المخيمات"، مشيرا إلى أنه "أصدر أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة في الضفة الغربية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240723/اليابان-تفرض-عقوبات-على-مستوطنين-إسرائيليين-في-الضفة-الغربية-1091040950.html
https://sarabic.ae/20240725/دبلوماسي-إسرائيلي-سابق-إيلون-ماسك-سيكون-الوسيط-المناسب-بين-ترامب-ونتنياهو-1091109592.html
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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 3 أشخاص إثر إطلاق نار في الضفة الغربية

05:56 GMT 25.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZأفراد من الشرطة الإسرائيلية
أفراد من الشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة إلى خفيفة في عملية إطلاق نار في قرية النبي إلياس بالضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه أصيب 3 إسرائيليين بجروح متوسطة إلى خفيفة في عملية إطلاق نار بالطريق رقم 55 في قلقيلية بالضفة الغربية، وقامت فرقة "نجمة داود الحمراء" بعلاجهم ونقلهم إلى المستشفى.
وأشارت إلى أن مجموعة أطلقت النار من سيارة باتجاه مجموعة من الإسرائيليين، في وقت يقوم الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" بنقل قوات إلى المنطقة لمعرفة من أين أتت وإلى أين هربت تلك السيارة.
رجل فلسطيني يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة كراج للسيارات المستعملة والقديمة في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 بعد إحراقها خلال الليل. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
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23 يوليو, 05:27 GMT
فيما قامت القوات الإسرائيلية بإغلاق المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية ونصبت الحواجز على خلفية هذا الحادث، مع نشر تعزيزات عسكرية في منطقة الحادث بقرية النبي إلياس شرقي قلقيلية.
وفي السياق نفسه، أعلنت حركة "حماس"، أول أمس الثلاثاء، "اغتيال قائد كتائب الفسام في طولكرم، أشرف نافع، واثنين من كتائب شهداء الأقصى على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".
وقالت "حماس"، في بيان لها، إن "عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر شوكة المقاومة، ولن تزيد شعبنا إلا إصرارا على مواصلة طريق التحدي والمواجهة، حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقنا كافّة". ودعت الحركة، "جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، إلى مواصلة الانتفاض واستهداف الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان، وتدفيعهم ثمن جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
يأتي ذلك بعدما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن بلاده "ستقوم بتحطيم الكتائب في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى".
وقال غالانت، خلال اجتماعه مع قائد منطقة الضفة الغربية، آفي بيلوت، إن "مهمته ضمان سلامة سكان المستوطنات والقضاء على الإرهاب في المخيمات"، مشيرا إلى أنه "أصدر أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة في الضفة الغربية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، 25 سبتمبر/ أيلول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
دبلوماسي إسرائيلي سابق: إيلون ماسك سيكون الوسيط المناسب بين ترامب ونتنياهو
05:30 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستخدم سلاحا جديدا للتصدي للطائرات الإسرائيلية06:51 GMT
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