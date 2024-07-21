https://sarabic.ae/20240721/غالانت-يأمر-الجيش-الإسرائيلي-بالقضاء-على-الكتائب-المسلحة-في-الضفة-الغربية-1090994802.html

غالانت يأمر الجيش الإسرائيلي بالقضاء على "الكتائب المسلحة" في الضفة الغربية

غالانت يأمر الجيش الإسرائيلي بالقضاء على "الكتائب المسلحة" في الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، أن بلاده "ستقوم بتحطيم الكتائب في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى". 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T15:27+0000

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وقال غالانت، خلال اجتماعه مع قائد منطقة الضفة الغربية، آفي بيلوت، إن "مهمته ضمان سلامة سكان المستوطنات والقضاء على الإرهاب في المخيمات"، مشيرا إلى أنه "أصدر أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على الكتائب المسلحة في الضفة الغربية".وأضاف غالانت: "لن نسمح بأن يعيش مواطنو إسرائيل في خطر بسبب انتشار الإرهاب من إيران"، لافتا إلى أنه "أزال القيود على استخدام مسيرات عسكرية في الضفة الغربية لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240720/الرئاسة-الفلسطينية-أولويتنا-وقف-العدوان-الذي-يتعرض-له-شعبنا-وليس-الحديث-عن-اليوم-التالي-للحرب-1090963158.html

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