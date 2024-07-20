https://sarabic.ae/20240720/الرئاسة-الفلسطينية-أولويتنا-وقف-العدوان-الذي-يتعرض-له-شعبنا-وليس-الحديث-عن-اليوم-التالي-للحرب-1090963158.html

الرئاسة الفلسطينية: أولويتنا وقف العدوان الذي يتعرض له شعبنا وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب

الرئاسة الفلسطينية: أولويتنا وقف العدوان الذي يتعرض له شعبنا وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب

سبوتنيك عربي

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، إن "الشعب الفلسطيني وقيادته الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الحق... 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T10:31+0000

2024-07-20T10:31+0000

2024-07-20T10:31+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102003/05/1020030501_0:69:2988:1750_1920x0_80_0_0_7dd945f63d91da78810b4060f96d424d.jpg

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أنه "لن تكون هناك شرعية لأي أحد على قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، لا للاحتلال ولا لغيره، ولا شرعية لأي خطوة على الأرض الفلسطينية لم يقبل بها شعبنا وقيادته"، مشيرًا إلى أن "الأنباء المسربة التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خططا حول مستقبل قطاع غزة مع بعض الأطراف لن يكون لها أي شرعية ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كما أكد أبو ردينة أن "الأولوية الآن هي وقف العدوان الإسرائيلي والمجازر التي يتعرض لها شعبنا، وليس الحديث عن اليوم التالي للحرب فقط".وأضاف أنه "لولا الانحياز الأعمى غير المبرر للإدارة الأمريكية والمخالف للشرعية الدولية والداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها العدوانية، لما استطاع الاحتلال من مواصلة عدوانه وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا، وتماديه على الشرعية الدولية وآخرها قرار محكمة العدل الدولية في الرأي الذي أصدرته أمس، حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240720/مقتل-صحفي-وأسرته-بالكامل-إثر-قصف-إسرائيلي-وحماس-تطالب-الأمم-المتحدة-بالتحرك-فورا-1090961596.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي