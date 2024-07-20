https://sarabic.ae/20240720/مقتل-صحفي-وأسرته-بالكامل-إثر-قصف-إسرائيلي-وحماس-تطالب-الأمم-المتحدة-بالتحرك-فورا-1090961596.html

مقتل صحفي وأسرته بالكامل إثر قصف إسرائيلي... و"حماس" تطالب الأمم المتحدة بالتحرك فورا

مقتل صحفي وأسرته بالكامل إثر قصف إسرائيلي... و"حماس" تطالب الأمم المتحدة بالتحرك فورا

سبوتنيك عربي

قُتل الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفلاه في غارة إسرائيلية، استهدفت منزلهم شمالي قطاع غزة، ما يرفع عدد الصحفيين القتلى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 161. 20.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-20T08:30+0000

2024-07-20T08:30+0000

2024-07-20T08:31+0000

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واعتبرت حركة حماس، في بيان لها، هذا الحادث، ردا عمليا على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلي المكثّف على الشعب الفلسطيني يتواصل مع ارتقاء عشرات الشهداء خلال الـ24 الساعة الماضية في قطاع غزة .وطالبت الحركة الأمم المتحدة "بالتحرك فورا لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الإسرائيلي الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية"، كما طالبت بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240719/الصحة-العالمية-الظروف-في-غزة-تخلق-البيئة-المثالية-لانتشار-الأمراض-1090956793.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي