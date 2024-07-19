https://sarabic.ae/20240719/الصحة-العالمية-الظروف-في-غزة-تخلق-البيئة-المثالية-لانتشار-الأمراض-1090956793.html
الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض
الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض
سبوتنيك عربي
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-19T22:00+0000
2024-07-19T22:00+0000
2024-07-19T22:41+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
منظمة الصحة العالمية
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وحذرت المنظمة، من أن تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن تلك الظروف "تشكل خطرا على الأطفال وتخلق البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال".كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعنلت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 38848 قتيلاً و 89459 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240717/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-إسرائيل-قصفت-190-مؤسسة-تابعة-للوكالة-ولا-مكان-آمن-في-غزة-1090897884.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى
الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض
22:00 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 22:41 GMT 19.07.2024)
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض.
وحذرت المنظمة، من أن تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال، وفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن تلك الظروف "تشكل خطرا على الأطفال
وتخلق البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال".
كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعنلت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 38848 قتيلاً و 89459 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.