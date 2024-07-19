https://sarabic.ae/20240719/الصحة-العالمية-الظروف-في-غزة-تخلق-البيئة-المثالية-لانتشار-الأمراض-1090956793.html

الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض

الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض

سبوتنيك عربي

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض. 19.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-19T22:00+0000

2024-07-19T22:00+0000

2024-07-19T22:41+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

منظمة الصحة العالمية

العالم العربي

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/09/1090617182_37:0:1242:678_1920x0_80_0_0_7330ae9de09bf39c15a0b6e5321612d8.jpg

وحذرت المنظمة، من أن تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن تلك الظروف "تشكل خطرا على الأطفال وتخلق البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال".كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعنلت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 38848 قتيلاً و 89459 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

https://sarabic.ae/20240717/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-إسرائيل-قصفت-190-مؤسسة-تابعة-للوكالة-ولا-مكان-آمن-في-غزة-1090897884.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى