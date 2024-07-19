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https://sarabic.ae/20240719/الصحة-العالمية-الظروف-في-غزة-تخلق-البيئة-المثالية-لانتشار-الأمراض-1090956793.html
الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض
الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض
سبوتنيك عربي
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض. 19.07.2024, سبوتنيك عربي
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غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وحذرت المنظمة، من أن تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن تلك الظروف "تشكل خطرا على الأطفال وتخلق البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال".كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعنلت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 38848 قتيلاً و 89459 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240717/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-إسرائيل-قصفت-190-مؤسسة-تابعة-للوكالة-ولا-مكان-آمن-في-غزة-1090897884.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, منظمة الصحة العالمية, العالم العربي, طوفان الأقصى

الصحة العالمية: الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض

22:00 GMT 19.07.2024 (تم التحديث: 22:41 GMT 19.07.2024)
© Sputnik . Ajwad Jradat"مدينة الأيتام"... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس
مدينة الأيتام... مخيم نزوح يحتضن أيتام حرب قطاع غزة في خان يونس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الظروف في غزة تخلق البيئة المثالية لانتشار الأمراض.
وحذرت المنظمة، من أن تدمير النظام الصحي في غزة، وانعدام الأمن وإعاقة الوصول والنزوح المستمر للسكان ونقص الإمدادات الطبية وسوء نوعية المياه وضعف الصرف الصحي، تؤدي جميعها إلى انخفاض معدلات التطعيم الروتيني وزيادة خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بما في ذلك شلل الأطفال، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، إن تلك الظروف "تشكل خطرا على الأطفال وتخلق البيئة المثالية لانتشار أمراض مثل شلل الأطفال".
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
متحدث الأونروا لـ"سبوتنيك": إسرائيل قصفت 190 مؤسسة تابعة للوكالة ولا مكان آمن في غزة
17 يوليو, 19:56 GMT
كانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعنلت ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 38848 قتيلاً و 89459 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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