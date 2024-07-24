الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: اتفاق الفصائل الفلسطينية يعطي القدرة على الحضور والرد على فكرة الإلغاء والشطب
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تصنيف إسرائيل الأنروا منظمة إرهابية
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
10:31 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب طلب كييف التفاوض مع موسكو
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله : نحضر لرد كبير جدا على إسرائيل يحمل مفاجآت هائلة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240724/الجيش-الإسرائيلي-يستعيد-جثتي-أسيرين-كانا-محتجزين-في-قطاع-غزة-1091107359.html
الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
استعاد الجيش الإسرائيليجثتي أسيرين (رجل وامرأة) كانا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T21:19+0000
2024-07-24T21:19+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن سلطات كيبوتس نير إسحاق بأن "الجيش استعاد جثة أورين غولدين، الذي قُتل وتم اختطافه في 7 تشرين الأول/أكتوبر".كما ذكرت إذاعة الجيش نقلاً عن سلطات كيبوتس نير عوز أن "الجيش استعاد جثة ميا غورين التي اختُطفت إلى قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل، وأكثر من 90 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء.وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f9ac91ff9329e5869422c040a3c1b16.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة

21:19 GMT 24.07.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
استعاد الجيش الإسرائيليجثتي أسيرين (رجل وامرأة) كانا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن سلطات كيبوتس نير إسحاق بأن "الجيش استعاد جثة أورين غولدين، الذي قُتل وتم اختطافه في 7 تشرين الأول/أكتوبر".
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
"كتائب القسام": الجيش الإسرائيلي قتل عددا من الأسرى خلال عملية تحرير البعض منهم في النصيرات
8 يونيو, 22:07 GMT
كما ذكرت إذاعة الجيش نقلاً عن سلطات كيبوتس نير عوز أن "الجيش استعاد جثة ميا غورين التي اختُطفت إلى قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل، وأكثر من 90 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. هدهد "حزب الله" ينشر مشاهد جديدة لاقتحام الشمال الإسرائيلي21:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала