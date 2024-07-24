https://sarabic.ae/20240724/الجيش-الإسرائيلي-يستعيد-جثتي-أسيرين-كانا-محتجزين-في-قطاع-غزة-1091107359.html

الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يستعيد جثتي أسيرين كانا محتجزين في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

استعاد الجيش الإسرائيليجثتي أسيرين (رجل وامرأة) كانا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس (طوفان الأقصى) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 24.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-24T21:19+0000

2024-07-24T21:19+0000

2024-07-24T21:19+0000

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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القاهرة - سبوتنيك. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلاً عن سلطات كيبوتس نير إسحاق بأن "الجيش استعاد جثة أورين غولدين، الذي قُتل وتم اختطافه في 7 تشرين الأول/أكتوبر".كما ذكرت إذاعة الجيش نقلاً عن سلطات كيبوتس نير عوز أن "الجيش استعاد جثة ميا غورين التي اختُطفت إلى قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 3 حزيران/يونيو الماضي، استعادة جثة مسعف إسرائيلي يُدعى دوليف يهودا، كان محتجزًا في قطاع غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 40 ألف قتيل، وأكثر من 90 ألف مصاب، غالبيتهم من الأطفال والنساء.وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، مشدداً على موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الداعي لتسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

https://sarabic.ae/20240608/كتائب-القسام-الجيش-الإسرائيلي-قتل-عددا-من-الأسرى-خلال-عملية-تحرير-الرهائن-في-النصيرات-1089655915.html

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سبوتنيك عربي

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل