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مرايا العلوم
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشكل العملات الرقمية بديلا مناسبا للدولار؟
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
موسكو لا تستبعد نشر أسلحة نووية إضافية ردا على نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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هل يكون الزمن سرابًا خلقته فيزياء الكم؟!
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مساحة حرة
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صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:46 GMT
14 د
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هل يسهم نقل الغاز الروسي لإيران في تحول اقتصادي كبير في المنطقة؟
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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https://sarabic.ae/20240720/ماذا-فعلت-الحرب-بقطاع-التعليم-في-غزة-والضفة-1090968262.html
ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟
ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن "9241 طالبا استُشهدوا و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية". 20.07.2024, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, инфографика

ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟

13:49 GMT 20.07.2024
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن "9241 طالبا استُشهدوا و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية".
ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟ - سبوتنيك عربي
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الرئاسة الفلسطينية: أولويتنا وقف العدوان الذي يتعرض له شعبنا في غزة13:27 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينيةأمس, 15:48 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الكنيست يرفض إقامة دولة فلسطينية18 يوليو, 13:11 GMT
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