https://sarabic.ae/20240720/ماذا-فعلت-الحرب-بقطاع-التعليم-في-غزة-والضفة-1090968262.html
ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟
ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن "9241 طالبا استُشهدوا و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية". 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T13:49+0000
2024-07-20T13:49+0000
2024-07-20T13:49+0000
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, инфографика
ماذا فعلت الحرب بقطاع التعليم في غزة والضفة؟
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أن "9241 طالبا استُشهدوا و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية".